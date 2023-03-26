Отомстили за Иловайск: бойцы ВСУ ликвидировали комбата Лисицкого, получившего героя России за войну в Украине. Фото

На войне в Украине 26 марта Силами обороны был ликвидирован Лисицкий Дмитрий Михайлович – командир 1-го десантно-штурмового батальона "элитного" 247-го десантно-штурмового (горного) полка ВС РФ. В 2014 году он вел боевые действия против защитников Украины в районе Иловайска.

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Об успешной операции наших Героев сообщил журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале. "Сегодня украинские воины снова отомстили за Иловайск", – написал он.

Бутусов отметил, что этот российский майор в 2014-м командовал батальонной тактической группой 247-го полка, атаковавшей украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко.

В 2015-м за войну против Украины россиянин получил от Кремля звание "героя". У него есть и другие награды: медаль "за заслуги перед отечеством" 2-й степени (2003 год) и медаль Суворова (2000-й).

Бутусов добавил, что вражеский 247-й полк несет большие потери на фронте в Украине. "Ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка", – считает он.

Согласно информации российских СМИ, 48-летний Лисицкий был женат, у него осталось двое сыновей.

Оккупант попал в армию еще в 1993 году. Он выполнял преступные приказы в нескольких российских военных кампаниях, в том числе в Чечне (1999–2000).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За неделю 20-26 марта защитники Украины ликвидировали около 5640 военных оккупационной армии РФ. Также уничтожены 404 единицы вооружения и военной техники врага.

– Институт изучения войны ранее заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская 155-я бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена восемь раз.

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