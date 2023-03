Элитную бригаду войск РФ за год уже восемь раз уничтожали и восстанавливали – ISW

В России сторонники войны против Украины критикуют военное командование за то, что оно продолжает терять войска под Угледаром на Донетчине, бросая их в неэффективные лобовые атаки в стиле "человеческой волны". Пропагандисты негодуют, что таким образом формирования ВС РФ теряют много живой силы, причем некоторые неоднократно.

К примеру, как 155-я бригада морской пехоты, которая была уничтожена и восстановлена целых восемь раз с начала полномасштабного вторжения. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, российские блогеры утверждают, что нынешняя российская тактика возле Угледара, которая включает в себя первоначальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим боевым потерям армии РФ. По их мнению, они не приводят к успеху из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевой мощи и неспособности застать ВСУ врасплох.

Блогеры призвали командиров оккупантами "перерезать украинские наземные коммуникации" в Угледаре как ударами по тыловым районам, так и окружив город для многовекторной атаки. Однако намекнули, что российские силы не могут реализовать эти предложения из-за нехватки боеприпасов и неспособности захватить многие населенные пункты вокруг Угледара.

Также оккупанты не могут поддерживать сколько-нибудь значительную скорость продвижения где-либо на линии фронта, используя эти атаки в стиле "человеческой волны".

"Район Угледара когда-то имел информационное значение для российских блогеров во время наступления на Павловку в конце октября – начале ноября 2022 года. Российская 155-я бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена целых восемь раз с начала войны, в основном из-за потерь, понесенных во время длительных боев возле Угледара", – напомнили в ISW.

Там считают, что возобновление резкой критики российских неудач под Угледаром, вероятно, отражает продолжающееся недовольство информационного пространства РФ военным командованием на фоне глубоко укоренившегося страха перед предполагаемым будущим украинским контрнаступлением.

"Возможно, российские силы предпринимают новые и непоследовательные попытки взять Угледар в стиле ограниченных и локальных наземных атак", – предположили аналитики.

Отметим, что 155-я отдельная гвардейская бригада (155-я ОБрМП, в/ч 30926) – это соединение морской пехоты ВС РФ численностью в бригаду. Она дислоцируется в городе Владивосток и поселке Славянка Приморского края РФ. Состоит в составе Тихоокеанского флота.

В 2022 году эта бригада оккупантов участвовала в полномасштабном вторжении России в Украину, где вела бои под Киевом. В начале ноября появились сообщения о больших потерях 155-й ОБрМП в боях в районе Павловки под Угледаром Донецкой области.

Уже в начале февраля 2023 года ВСУ разбили эту элитную бригаду ВС РФ, которая наступала на Угледар. Российские военкоры постарались возложить вину за тактические неудачи на высшее командование, в том числе снова на генерала Рустама Мурадова. Однако специалисты подчеркивали: неэффективные действия бригады больше свидетельствуют о том, что она просто состоит из плохо подготовленных "мобиков".

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ, понеся критические потери во время штурмовых действий в пригороде Угледара, бежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, российские солдаты расстреляли собственного командира Виталия Кучия, который посылал его в разведку.

