ВСУ разгромили под Угледаром элитную бригаду морской пехоты РФ – Politico

Страна-агрессор Россия продолжает нести потери на войне в Украине. В боях под Угледаром РФ лишилась своей элитной бригады морской пехоты.

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Как сообщает Politico, речь идет о полном разгроме бойцами Вооруженных сил Украины 155-я бригады морской пехоты из Владивостока. Она была разбита включительно с командованием.

"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром. Возле Угледара и Марьинки Донецкой области уничтожено большое количество сил противника, включая командный состав", – сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на этом направлении войска РФ потеряли большое количество солдат и командиров. Там ежедневно погибало 150-300 морпехов государства-террориста.

Кроме того, на этом же направлении армия РФ за неделю лишилась около 130 единиц техники. Среди них и 36 танков.

Примечательно, что данное подразделения наши защитники разгромили на востоке Украины не в первый раз. В частности, 155-я бригада морской пехоты терпела массовое поражения еще в ноябре 2022 года под Павловкой.

Отмечается, что огромные потери были понесены из-за провала управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска пытались прорваться на контролируемую Киевом часть Донецкой области через Павловку и Угледар. Для этого была задействована 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

Также OBOZREVATEL писал, что российские оккупационные войска в течение последней недели потеряли почти 6,5 тысячи своих солдат в боях на территории Украины. Украинские воины уничтожили также около 400 единиц вражеского вооружения и техники.

По состоянию на 12 февраля украинские воины за сутки уничтожили еще 900 российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, общие безвозвратные потери врага в живой силе составляют 137,7 тыс. человек.

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