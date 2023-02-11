'До бомбоубежища добежать не успели': фельдшер с Киевщины поделился своей историей с Музеем 'Голоса Мирных'

Юрий Гринь – фельдшер на станции экстренной медицинской помощи в селе Бышев. Один из первых, кто принимал раненых. Расстрелянные, замученные – он помнит почти всех. Помимо оказания медицинской помощи мужчина занимался и волонтерской деятельностью. Свою историю Юрий доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"В начале войны мы подтянули в амбулаторию по максимуму все, что было возможно, собрали все препараты, обезболивающие, в первую очередь, перевязочные материалы...", – вспоминает Юрий.

Седьмого марта фельдшер дежурил, когда в пять утра услышал тяжелый самолет. До бомбоубежища медики не добежали – пришлось падать на пол. Этот самолет сбросил бомбу, которая разрушила весь центр села. Из-за опасности и риска оккупации за несколько дней Юрий отвез семью в Фастов, а сам вернулся, чтобы помогать людям.

"Я оставался в амбулатории примерно месяц. Как-то привезли женщину из Ясногородки – молодую, до 30 лет. Когда ее вывели из машины, я понял, что все очень критично, потеря крови, несколько ранений. Мы сразу подключили к капельнице и подготовили к госпитализации в Фастовскую больницу", – рассказывает Юрий.

Пострадавшая выезжала в колонне машин, которую обстреляли российские войска. Ее муж погиб сразу, а сама она была очень серьезно ранена. К счастью, Юрий с командой довезли женщину в больницу – она выжила. В те страшные дни было еще много сложных случаев, от раненых разной степени тяжести до пленного, который подвергся пыткам.

"Ранения, которые я видел, я никогда не видел до этого. Это не то же самое, что на картинках. Было сложно, но мы справились. Я делал свое дело: как медик и просто как человек", – делится Юрий. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Юрия вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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