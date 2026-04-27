'До фронта там довольно далеко': Волошин рассказал о ситуации в Орехове на Запорожье

Несмотря на то что город Орехов Запорожской области постоянно подвергается российским обстрелам и авиационным ударам, в самом городе боевых столкновений не фиксируется, уличных боев там нет. Позиции, где видели россиян,расположены в 15 километрах от города.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Так, для продвижения к городу врагу нужно преодолеть несколько линий обороны и взять под контроль еще некоторые населенные пункты.

"Орехов расположен вообще в 15 километрах от позиций, где видели россиян. До фронта там довольно далеко. Кроме того, чтобы враг дошел до Орехова, ему необходимо прорвать наших несколько полос обороны, взять под контроль, например, такой населенный пункт как Новоданиловка или же как-то так инфильтроваться там, где мы его ждем, поэтому об уличных боях в Орехове я не слышал", – сказал Волошин.

Он добавил, что город постоянно страдает от вражеских обстрелов, ударов дронами и авиацией, однако украинские защитники мужественно отстаивают наши земли, поэтому Орехов – украинский.

"Мы ежедневно фиксируем по тому же Орехову массированные авиационные удары, по 8-15 КАБов прилетает, но Орехов – это пример нашей несокрушимости, поэтому Орехов наш", – подчеркнул Волошин.

Какая ситуация на юге

Волошин отметил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 26 авиаударов со стороны российских захватчиков. Кроме того, оккупанты увеличили количество боевых столкновений, обстрелов и ударов дронами.

Самые интенсивные действия противника фиксируются на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Под постоянными ударами находятся почти все населенные пункты вблизи линии фронта. В частности, под массированным авиационным ударом оказалась Камышеваха Запорожской области.

"Ситуация довольно непростая, но Силы обороны Украины действуют на некоторых участках фронта довольно уверенно, и мы возвращаем под контроль определенные позиции. Поэтому говорить о том, что враг имеет какие-то успехи у нас на юге, нельзя, потому что мы его бьем", – пояснил представитель Сил обороны юга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!