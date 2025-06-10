До границы с Днепропетровской областью, то есть с центральной Украиной, врагу осталось дойти 600 метров. Вместо системных решений как всегда ищут где бы какое подразделение пехоты найти, чтобы кого-то заткнуть на этот участок, авось, несколько дней продержатся.

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Необходимо начать строительство на расстоянии 25 км от действующей линии фронта современной настоящей линии обороны, которая защищает в первую очередь от дронов и моторизованных штурмов передний край, замаскированные в посадках позиции, защищенные и замаскированные логистические пути, нарытые в полях сотни опорных пунктов с бетонными коробками оборонительными позициям не являются, это просто дорогостоящие картинки для фото отчетов, которые наши войска не занимают, и которые иногда даже мешают нашей обороне.

Наши опорные пункты построены в открытых полях по фортификационным нормам примерно 1915 года, по стандартам первой половины Первой мировой войны, и не соответствуют требованиям даже 20-го века, не говоря о современной войне дронов и высокоточного оружия. Победа в обороне требует планирования.