До обстрелов территории РФ вряд ли дойдет: Черник напомнил основное предназначение самолетов F-16. Видео

Истребитель F-16, прежде всего, является носителем противовоздушных ракет. Так что в войне в Украине главная его роль – быть "охотником" за российскими самолетами. Даже несколько таких машин способны обезопасить как украинских воинов, так и города страны от вражеских КАБов, корректированных авиабомб.

В то же время, вести обстрелы территории РФ с бортов F-16 нецелесообразно, считает военный эксперт, полковник Петр Черник. Для таких целей требуется сотни таких истребителей, пояснил он в подкасте OBOZ.Talk.

"F-16 остается главным потенциальным охотником, в первую очередь, за Су-34. Имеет прекрасные ракеты AIM-120 AMRAAM, наносящие удары в радиусе до 180 километров. Один F-16 может брать на борт до шести ракет (в зависимости, какая цель и где он находится на стартовых позициях). Если бы эти истребители наконец-то заработали в Украине, даже шесть машин, а у каждой на борту пусть даже по две ракеты, они могут в пределах условного месяца совершить переворот (в борьбе) с КАБами", – рассказал он.

Также эти самолеты хороши в качестве поддержки наземных сил ВСУ в тактическом наступлении. Но для рейдов по бомбардировке территории РФ, даже если бы это было целесообразно, нужно очень много таких самолетов.

"По территории РФ F-16 может бить только планерными бомбами, JDM, JBU-31, JBU-32, JBU-38. Планируют эти бомбы на глубину до 110 км. Или бить дальнобойной ракетой AJM-158, JASM до 900 км, или AJM-154 JASOV до 30 км. Но это все в радиусе поражения их зенитно-ракетных комплексов", – объяснил эксперт.

Целесообразность такого использования истребителей под вопросом, отмечает полковник.

"Вынесем еще один склад, вынесем еще один пункт управления, или штаб, или скопление войск. Но чтобы по-настоящему что-то глубоко, серьезно изменить, таких ракет на бортах истребителей должно быть сотни, а желательно тысячи", - пояснил Черник.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют начать Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Бельгия начнет передавать Украине современные истребители F-16 уже в 2024 году. Соответствующее решение приняло правительство страны.

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