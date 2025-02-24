'До последнего оставался верен присяге': в Тернопольской области попрощались с боевым медиком, погибшим в Донецкой области. Фото

В Тернопольской области простились с боевым медиком Михаилом Шелудяковым. Герой погиб в бою под Андреевкой, Волновахского района Донецкой области.

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Об этом сообщили в Копычинецком городском совете. "Михаил Юрьевич, старший боевой медик, верно и мужественно выполняя свой военный долг, отдал жизнь за мирное будущее нашей Украины. Герой Михаил погиб 16 февраля 2025 года в бою под населенным пунктом Андреевка Волновахского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Михаил родился 18 ноября 1990 года в селе Оришковцы Копычинецкого общества. Он был подлинным героем, который не только проявлял профессионализм и мужество в своем деле, но и оставался верен военной присяге до последнего. Его преданность и стойкость стали примером для многих.

Копычинецкая община выражает глубокое соболезнование семье, друзьям и собратьям Михаила.

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