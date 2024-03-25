'До последнего защищал границы Родины': в Киеве простились с пограничником с Луганщины. Фото

В Киеве 22 марта провели в последний земной путь воина-пограничника Дмитрия Бокового из Луганской области. Жизнь защитника, который был ровесником независимой Украины, оборвалась в боях с врагом в первую весну полномасштабной войны.

Почти два года родные не могли похоронить Героя достойно, и только сейчас это удалось. Трагическое известие сообщила Сватовская РВА.

Боковой Дмитрий Петрович, 1991 г. р., был родом из села Бабичево Троицкой громады. Этот населенный пункт, расположенный в нескольких километрах от границы со страной-агрессором РФ, российские войска оккупировали в начале марта 2022 года.

Защитник имел звание младшего сержанта, служил в третьем пограничном отряде им. Евгения Пикуса. Мужественный, честный воин до последнего защищал границы Родины, был верен присяге и не изменил своей родной земле.

Он погиб 11 апреля 2022-го во время выполнения боевого задания. Спустя почти два года родные, близкие, а также земляки Героя собрались в Киеве, чтобы попрощаться с ним и достойно повести его в последний путь. Похоронили защитника на Байковом кладбище.

"Дмитрий ушел в лучший мир, навеки оставшись ангелом-хранителем для своей семьи… Соболезнования родным. Вечный почет и земной поклон погибшему воину Украины!" – сообщили в Троицкой громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении фронта в боях с врагом погиб 22-летний воин Сергей Василевский из Сватовского района Луганщины. Он был контрактником, служил в рядах 53-й ОМБр.

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