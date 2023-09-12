До сих пор продолжаются эксгумация и разминирование: в МВД показали, как выглядит Святогорск спустя год после деоккупации. Фото
Вооруженные силы Украины год назад, 12 сентября 2022 года, освободили от российских захватчиков город Святогорск Донецкой области. За время оккупации он был практически разрушен россиянами.
Так, в Telegram-канале МВД Украины показали, как выглядит Святогорск через год после освобождения. Как сообщается, в состав Святогорской громады входят 13 населенных пунктов и на данный момент здесь проживает более тысячи человек.
С первых дней после освобождения правоохранительные органы совместно с представителями местных властей активно занимаются решением гуманитарных задач. Полиция и ГСЧС выполняют разминирование дорог, зданий, кладбищ и ведут работу по уборке завалов. Здесь до сих пор проводится эксгумация тел из единичных стихийных захоронений.
Даже после освобождения громады от оккупантов оставаться в Святогорске и соседних населенных пунктах все еще опасно, поскольку на освобожденных территориях еще есть значительное количество неразорвавшихся мин, боеприпасов и ловушек. Кроме того, вражеские атаки оккупантов не прекращаются. Поэтому правоохранители призывают местных жителей переселиться в более безопасные регионы.
Напомним, что украинская армия имеет успех в селе Андреевка близ Бахмута. Сейчас идет закрепление результатов по деоккупации. В то же время враг на этом направлении несет очень существенные потери в личном составе и в военной технике.
Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении и добились успехов в районе Клещиевки и Андреевки. Также защитники отвоевали почти 5 кв. км, в том числе к югу от Работино и к западу от Вербового.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!