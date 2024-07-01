'До сих пор трясет': жители Днепра рассказали о моменте российской атаки. Видео

Жители Днепра поделились пережитым ужасом ночной ракетной атаки РФ в ночь на 1 июля. Люди не понимали, что происходит, и не знали, куда им бежать. Вследствие прилета российской баллистики пострадали семь человек, повреждены около сотни частных и многоэтажных домов.

Видео дня

Видео с рассказами очевидцев опубликовала пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации. "Воздушная тревога. Мгновение – и первый взрыв. После него спокойствия в Днепре уже не было. Жители же массива, на который пришелся удар, с дрожью вспоминают о ночных событиях", – говорится в публикации.

Жительница изувеченной обстрелом многоэтажки Виктория рассказала, что взрывной волной ее отбросило на детскую кроватку. Сын, которому нет еще двух лет, очень испугался. Около часа женщина не могла успокоить ребенка.

"Первый взрыв застал врасплох, взрывной волной меня перевернуло на 180 градусов и бросило на детскую кроватку. И ребенок сразу начал плакать, я его схватила и побежала в коридор. Входные двери немножко перекосились и замок сантиметра на три отошел от шурупов", – рассказывает женщина.

Екатерина с дочерью Полиной второй день, как вернулись в родной дом из-за границы, где спасались от войны. Они хотели навестить близких, а оказались в самом аду, отметили в ОВА.

"Родственники выбежали в коридор к взрыву, они не пострадали. Мы выбежали в коридор после взрыва уже. Ребенок в шоке, я тоже в шоке, до сих пор трясет", – говорит Екатерина.

Все, что помнит Людмила, хозяйка разбитого из-за ракетной атаки частного дома, – это окровавленный муж. Его посекло стеклом, летевшим из окон собственного дома.

"Честно говоря, ничего сообразить нельзя было. Вскочили, побежали, куда бежать... Все везде посыпалось, везде стекла, все открыто, все вырвано. Просто ужас. Мужа посекло, он весь в крови, кровь течет по животу, по голове. Ситуация такая тяжелая", – рассказала женщина.

Студентка разбитого из-за атаки общежития Маргарита, услышав страшные звуки, бросилась бежать по лестнице вниз. Вместе с тем заглядывала к соседям по общежитию. Спрашивала, все ли в порядке. Выбравшись два года назад из оккупированного Энергодара, она рассчитывала на покой.

"У нас над головой просто: гуп, гуп, гуп. Это действительно страшно. И мы слышим, что что-то происходит, а что, мы не можем понять. Мы пошли туда, думали подняться наверх и мы уже начинаем видеть, что уже нет окон. У парня просто вынесло дверь вместе с замком, и мы уже когда начали ходить по этажам, где-то бабушек заблокировало, мы поднимались, доставали бабушек, потому что у них дверь выбило. ...Боишься ложиться спать, потому что может завтра ты уже не проснешься. Потому что еще одна ракета – и она тупо летит в тебя", – сказала девушка.

Как информировали в ОВА, вследствие ночного обстрела Днепра изувечено 80 частных домов и 19 многоэтажек. Побиты два учебных заведения и амбулатория. Зацепило магазины, аптеку и авто.