Добропольское контрнаступление ВСУ: Зеленский рассказал об освобожденных территориях и потерях врага. Фото

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины под Добропольем продолжает приносить значительные результаты. Президент Владимир Зеленский рассказал об успехах наших защитников и о результатах военного совещания по ситуации на фронте.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Участие в совещании приняли главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и профильный заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса. Были заслушаны доклады по ключевым направлениям фронта, а также ситуации на приграничных территориях.

"Особое внимание – Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в пределах этой нашей операции уже почти 3 тысячи человек, и большинство – это безвозвратные потери. Продолжается и пополнение обменного фонда для Украины", – подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил все подразделения, привлеченные к проведению операции. Также он отметил успехи украинских военных в сбивании российского Су-34 на Запорожье. Самолет вместе с другими использовался россиянами для ударов авиабомбами по украинским городам и селам.

Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по гражданским объектам и работает с партнерами для усиления защиты неба.

Также на совещании были обсуждены ситуация в Купянске и на окружающих территориях, а также ход действий ВСУ на Харьковщине и Донетчине в целом.

Кроме того, Украина продолжает активную работу с международными партнерами для дополнительного укрепления обороны воздушного пространства. По итогам недавних встреч и договоренностей в Нью-Йорке Министерство обороны и украинские дипломаты получили соответствующие поручения по усилению системы защиты неба.

Главнокомандующий ВСУ также доложил об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали проникновение разведывательных беспилотников в воздушное пространство страны, вероятно венгерского производства. Предварительные данные свидетельствуют, что дроны могли осуществлять разведку промышленного потенциала приграничных районов Украины.

"Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", – резюмировал президент.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты изменили подходы к наступлению: вместо массовых штурмов враг выбрал многочисленные мелкие рейды – так называемую тактику "тысячи порезов". Ее цель - дестабилизировать тыл, парализовать логистику и постепенно захватывать территории небольшими группами. Наиболее интенсивные бои и ключевые столкновения происходят на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, Сырский также рассказал, что российские оккупанты пока не имеют достаточно живой силы и средств, чтобы осуществить большое наступление на Днепропетровщину. Враг пытался прорвать оборону украинских защитников на этом участке и на Запорожье, но успеха не достиг.

Как писал OBOZ.UA, по словам Сырского, Россия копирует успешные украинские технологии в сфере дронов-перехватчиков и наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Что в свою очередь требует усиления подразделений радиоэлектронной борьбы.

