Добросовестно служил украинскому народу: на войне погиб глава управления Нацполиции Черниговщины Алексей Дяговец. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб глава управления Национальной полиции Черниговской области Алексей Дяговец. Герой добросовестно служил украинскому народу.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. "Полицейские склоняют головы в трауре по поводу трагического известия о героической гибели бывшего коллеги – Алексея Дяговца", – говорится в сообщении.

Он почти 6 лет отдал службе в полиции Черниговской области, возглавлял Управление превентивной деятельности. С января этого года защищал страну в рядах Вооруженных Сил Украины.

"Алексея Дяговца будут помнить, как энергичного, ответственного и самоотверженного патриота, добросовестно служившего Украинскому народу. Вечная память Герою!" – резюмировали в МВД.

Напомним, ранее стало известно, что в боях в Запорожье погиб 24-летний разведчик из Хмельницкой области Юрий Куцый. Он ушел на фронт ради победы.

А в Луцке 13 июля простились с 31-летним старшим солдатом Максимом Галайдой. Он погиб на Марьинском направлении в бою с русскими захватчиками.