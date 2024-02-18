Добровольно встал на защиту: в боях за Украину погиб экс-начальник уголовного розыска райотдела полиции с Волыни

Украинский военный Александр Смолярчук погиб, защищая Родину от оккупантов. Герой был жителем города Любомль Волынской области, в прошлом занимал должность начальника уголовного розыска райотдела полиции. На войну отправился добровольцем.

О потере сообщили в Любомльской территориальной громаде, а также друг погибшего воина Роман Дудин. Воин пал 17 февраля в Купянске Харьковской области, мужественно исполнив свой военный долг, говорится в сообщении громады.

Александр Смолярчук родился в 1982 году. Служил начальником отделения организации охраны, патрульно-постовой службы, розыска и деятельности Военной службы правопорядка в гарнизонах Луцкого зонального отдела Военной службы правопорядка воинской части А0583.

"Саша от рядовой срочной службы дошел до начальника уголовного розыска Любомильского райотдела полиции, имел специальное звание майор. Уволившись из рядов полиции, посвятил себя семье. С началом полномасштабного вторжения офицерских должностей для него не нашлось. Саша принял мужское решение должность сержанта, не рассказывая басни о том, что это ему не к лицу", – рассказал друг погибшего.

По его словам, Александр был настоящим патриотом и высокопрофессиональным офицером. У героя остались родители, жена и дети.

"Это был Патриот, профессионал офицер, любящий сын, отец и муж. Именно из таких людей должна была формироваться Новая Украина. Родители воспитали Достойного сына, а его сыновья должны всегда помнить характер и поступки Отца. Невероятная печаль. Уходят лучшие. Почивай с миром, Брат", – написал Роман Дудин.