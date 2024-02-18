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Добровольно встал на защиту: в боях за Украину погиб экс-начальник уголовного розыска райотдела полиции с Волыни

Анна Паскевич
War
1 минута
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Добровольно встал на защиту: в боях за Украину погиб экс-начальник уголовного розыска райотдела полиции с Волыни

Украинский военный Александр Смолярчук погиб, защищая Родину от оккупантов. Герой был жителем города Любомль Волынской области, в прошлом занимал должность начальника уголовного розыска райотдела полиции. На войну отправился добровольцем.

О потере сообщили в Любомльской территориальной громаде, а также друг погибшего воина Роман Дудин. Воин пал 17 февраля в Купянске Харьковской области, мужественно исполнив свой военный долг, говорится в сообщении громады.

Добровольно встал на защиту: в боях за Украину погиб экс-начальник уголовного розыска райотдела полиции с Волыни

Александр Смолярчук родился в 1982 году. Служил начальником отделения организации охраны, патрульно-постовой службы, розыска и деятельности Военной службы правопорядка в гарнизонах Луцкого зонального отдела Военной службы правопорядка воинской части А0583.

Добровольно встал на защиту: в боях за Украину погиб экс-начальник уголовного розыска райотдела полиции с Волыни

"Саша от рядовой срочной службы дошел до начальника уголовного розыска Любомильского райотдела полиции, имел специальное звание майор. Уволившись из рядов полиции, посвятил себя семье. С началом полномасштабного вторжения офицерских должностей для него не нашлось. Саша принял мужское решение должность сержанта, не рассказывая басни о том, что это ему не к лицу", – рассказал друг погибшего.

По его словам, Александр был настоящим патриотом и высокопрофессиональным офицером. У героя остались родители, жена и дети.

Добровольно встал на защиту: в боях за Украину погиб экс-начальник уголовного розыска райотдела полиции с Волыни

"Это был Патриот, профессионал офицер, любящий сын, отец и муж. Именно из таких людей должна была формироваться Новая Украина. Родители воспитали Достойного сына, а его сыновья должны всегда помнить характер и поступки Отца. Невероятная печаль. Уходят лучшие. Почивай с миром, Брат", – написал Роман Дудин.