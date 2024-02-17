Россияне обстреляли Купянск тяжелыми авиабомбами: разрушены жилые дома, есть пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области. В субботу, 17 февраля, армия РФ обстреляла Купянск.

В результате очередной террористической атаки разрушены жилые дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел, из-за которого разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, а также повреждены по меньшей мере 5 частных домов, произошел около 13:30.

Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте.

Кроме того, из-под завалов дома была деблокирована 69-летняя женщина. В настоящее время она госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение.

Поиски продолжаются, под завалами еще остаются два человека.

Также ранены мужчины 69 и 44 лет.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что ВС РФ сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска.

Предварительно военные государства-агрессора сбросили на город по меньшей мере пять авиабомб.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции продолжают работать на месте очередного российского террора.

Напомним, днем 17 февраля российская террористическая армия атаковала Херсон. В результате военного преступления РФ погиб мирный житель.

Также днем 17 февраля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожской области. Взрывы раздались на окраине областного центра.

Ранее сообщалось, что 17 февраля российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В Марганецкой общине оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю. Пострадали два человека, обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.