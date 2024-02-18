В Купянске спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов жилого дома после атаки армии РФ

В результате российского обстрела города Купянск тяжелыми авиационными бомбами погибли двое мирных жителей: женщина и мужчина. Их тела нашли под руинами жилых домов, разрушенных противником.

Четыре человека удалось спасти из-под завалов. По состоянию на 10:20 воскресенья, 18 февраля, аварийно-спасательные работы на местах ударов были завершены. Об этом проинформировала в Telegram пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

Оккупационные войска Российской Федерации сбросили бомбы в центр Купянска около 13:30 субботы, 17 февраля.

По информации Офиса генпрокурора, самолеты противника применили минимум пять УАБ.

Взрывы повлекли за собой разрушения в трех двухэтажных жилых домах, повредили не менее 10 частных домов. Возникли два пожара, которые силами подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были ликвидированы.

Четверо пострадавших, которым удалось выжить под завалами, получили травмы и находятся в медицинских учреждениях.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские войска продолжают взимать свои резервы на Купянское направление для восполнения потерь. Однако количество оккупационных сил на этом участке по-прежнему остается в пределах 40 тысяч.

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