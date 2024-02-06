Россия продолжает взимать резервы на Купянское направление: в ВСУ сказали, сколько оккупантов там привлечено

Российские оккупационные войска продолжают взимать свои резервы на Купянское направление для восполнения потерь. Однако количество российских оккупационных войск на Купянском направлении по-прежнему остается в пределах 40 тысяч.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он отметил, что общая численность российских войск на Лимано-Купянском направлении составляет 110 тысяч.

"Если мы можем разделить это по направлениям, то именно на Купянском направлении численность остается плюс-минус постоянной. Более того, хочу отметить, если мы говорим об личном составе, то это не значит, что все эти 42 тысяч одновременно участвуют на передней линии столкновения", – отметил Евлаш.

Он добавил, что в это число входят не только боевые подразделения, но и подразделения снабжения, ремонтные батальоны, тыловые службы, медицинские команды и другие.

Евлаш также отметил, что генерал-полковник Александр Сырский, командующий ОСУВ "Хортица", активно координирует работу на данном направлении, лично взаимодействует с командирами подразделений, участвующих в отражении наступления противника, и обеспечивает всем необходимым личный состав.

Всего на данном направлении у врага 533 танка, 650 бронетранспортеров, 430 артиллерийских систем и 160 ракетных систем залпового огня. Однако не все это оружие находится в надлежащем состоянии.

"Мы знаем, что стволы в орудиях изнашиваются, они не могут обеспечивать то количество боеприпасов, выстрелов", – сообщил спикер.

Кроме того, оккупанты испытывают нехватку боеприпасов, поэтому применяют северокорейские и иранские боеприпасы.

"После иранских – большое количество нагара, что повышает частоту обслуживания этих пушек, поскольку могут быть сбои, взрывы внутри самого канала ствола. Конечно, все это влияет. Более того, хочу отметить тем, кто разводит панику, что враг подтягивает резервы. Да, они подтягивают резервы, но эти резервы они подтягивают на замену ранее уничтоженным", – подчеркнул Евлаш.

Он также отметил, что продолжительность подготовки мобилизованных солдат значительно сократилась — от 3-4 месяцев до 2-3.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" украинские защитники нейтрализовали или уничтожили 190 БПЛА разных типов и 34 единицы вражеской техники. Кроме того, ликвидированы и 3 вражеских станции РЭБ "Гарпия".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные сбили над Луганщиной российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине.

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