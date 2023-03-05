Дочь Вера никогда не увидит папу: на Черниговщине простились с пограничником, которого искали почти год. Фото

На Черниговщине простились с украинским пограничником, старшим сержантом Максимом Свириденко. С марта прошлого года защитник считался без вести пропавшим, однако по результатам обмена телами 28 февраля 2023 года подтвердилась его гибель.

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что на свое последнее боевое задание Свириденко отправился с побратимами 15 марта 2022 года. Тогда бойцы приняли неравную схватку с диверсионными группами противника на окраине Чернигова.

В ГПСУ рассказали: родные надеялись, что Максим жив и искали его в списках на обмен пленными. За последний год у Героя родилась дочь Вера, которая никогда не увидит отца.

Напомним: в Тернополе накануне простились с командиром одной из рот 83-го батальона 105-й бригады 52-летним Сергеем Королем. Он погиб на Харьковщине недалеко от Купянска. Знакомые говорят, что Сергей был отличным командиром и заботился о том, чтобы сохранить жизнь солдат. Он и погиб от пули снайпера, когда прикрывал вместе с побратимом отход своих солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях под Бахмутом погибли Олег и Никита Хомюки. Отец и сын пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления;

– также под Бахмутом погиб погиб бывший депутат Полтавского областного совета 50-летний Виталий Кабачок, защищавший Украину на фронте почти с первых дней вторжения врага. Он был участником АТО, волонтером

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!