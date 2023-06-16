Долетался: воины ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 'Аллигатор'

Вооруженные силы Украины приземлили еще один ударный вертолет Ка-52 оккупационной армии России. "Аллигатор" оккупантов сделал "жест доброй воли" на Донецком направлении.

Видео дня

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram. "Птичку" врага удалось сбить в пятницу, 16 июня.

"Около 21.00 на донецком направлении подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52! Горите в аду!" – говорится в сообщении.

Отметим, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" – это относительно новая единица российской боевой авиации. Его производство началось с 2008 года.

"Аллигатор" имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов.

15 июня в пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского сообщили, что уничтожили российский вертолет Ка-52. Морпехи не уточнили, когда именно и при каких обстоятельствах была уничтожена вражеская авиация.

А 12 июня в Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что защитники Украины приземлили очередной российский Ка-52. Он стал уже юбилейным, 300-м, вертолетом оккупантов, который утилизировали ВСУ.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сказал, что вертолетов на поле боя оккупационная армия России потеряла в пять раз больше, чем за обе военные кампании в Чечне.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 июня в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что накануне ВСУ отминусовали еще 590 оккупантов и 19 артсистем врага. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 218 500 человек.