Долгое время считали пропавшим без вести: Надворнянщина проведет в последний путь защитника Михаила Берчака. Фото

На войне против российских оккупантов погиб воин из Ивано-Франковской области Михаил Берчак 1990 года рождения. Он нес службу в рядах ВСУ в районе Часова Яра и долгое время считался пропавшим без вести.

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К сожалению, данные о гибели защитника подтвердились, и 17 марта он вернулся домой на щите. Об этом в Facebook сообщил глава Пасечнянского сельского совета Андрей Гунда.

Траурный кортеж проехал через город Надворная в село Пнев, где проживал Герой. Жителей громады заранее призывали выйти к центральным улицам и зажечь свечу памяти.

В последний путь защитника проведут во вторник, 18 марта.

"Похороны военнослужащего Берчака Михаила пройдут 18 марта 2025 года (вторник) в 12 часов. Похоронят Михаила на новом кладбище в селе Пнев Пасечнянской ТГ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Николай Домашенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 июля 2024 года.

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