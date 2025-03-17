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Долгое время считали пропавшим без вести: Надворнянщина проведет в последний путь защитника Михаила Берчака. Фото

София Закревская
War
1 минута
1,4 т.
Долгое время считали пропавшим без вести: Надворнянщина проведет в последний путь защитника Михаила Берчака. Фото

На войне против российских оккупантов погиб воин из Ивано-Франковской области Михаил Берчак 1990 года рождения. Он нес службу в рядах ВСУ в районе Часова Яра и долгое время считался пропавшим без вести.

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К сожалению, данные о гибели защитника подтвердились, и 17 марта он вернулся домой на щите. Об этом в Facebook сообщил глава Пасечнянского сельского совета Андрей Гунда.

Траурный кортеж проехал через город Надворная в село Пнев, где проживал Герой. Жителей громады заранее призывали выйти к центральным улицам и зажечь свечу памяти.

Долгое время считали пропавшим без вести: Надворнянщина проведет в последний путь защитника Михаила Берчака. Фото

В последний путь защитника проведут во вторник, 18 марта.

"Похороны военнослужащего Берчака Михаила пройдут 18 марта 2025 года (вторник) в 12 часов. Похоронят Михаила на новом кладбище в селе Пнев Пасечнянской ТГ", – сказано в сообщении.

Долгое время считали пропавшим без вести: Надворнянщина проведет в последний путь защитника Михаила Берчака. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Николай Домашенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 июля 2024 года.

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