'Должен быть системный подход': аналитик объяснил, что может изменить ход войны в Украине

Только совместный план победы может изменить ход войны, когда Запад вместо неэффективных санкций введет мораторий на торговлю с Россией. Ведь пока Россия продолжает зарабатывать сотни миллиардов долларов, а Украине позволяют воевать лишь одной рукой – победа над агрессором невозможна.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. По его мнению, ни одно современное вооружение не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте.

Запад, по словам эксперта, должно ввести мораторий на торговлю с Россией вместо санкций, которые не приносят желаемых результатов. Россию следует лишить возможности торговать нефтью и зарабатывать сотни миллиардов долларов, которые она затем инвестирует в свои военные ресурсы, и вкладывает в Иран и Северную Корею для производства оружия.

"Но если, с одной стороны, Россия будет зарабатывать сотни миллиардов долларов, а с другой стороны, нам разрешат воевать одной рукой – здесь бейте, а здесь не бейте, – это не то, что нам нужно. Ни одно современное вооружение не может радикально изменить ситуацию на фронте. Нет таких волшебных палочек. Всегда должен быть системный подход. И этот системный подход, конечно же, охватывает военную компоненту, дальнобойное оружие и право бить по военной инфраструктуре России на глубину 300 километров", – утверждает Михаил Самусь.

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Эксперт отметил, что Соединенные Штаты до сих пор не дают Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами по территории России, поскольку действующая администрация опасается эскалации конфликта с РФ.

Он также подчеркнул, что Украина нуждается во всех видах вооружения, имеющихся в распоряжении западных партнеров, чтобы иметь возможность противостоять стране с гораздо большими ресурсами, которую к тому же поддерживают Китай, Иран и Северная Корея.

"Извините, но воевать против России и Китая, у которых еще есть приспешники в виде Северной Кореи и Ирана, которые просто безнаказанно могут поставлять баллистические ракеты, что летят на украинские города, и за это им ничего не будет… Мне кажется, здесь уже нет о чем говорить", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября в Нью-Йорке выступит на заседании Совета Безопасности ООН. Выступление главы государства будет посвящено российскому полномасштабному вторжению в Украину. Президент едет в Соединенные Штаты с "планом победы", который хочет представить президенту США Джо Байдену.

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