План победы Украины: что действительно сломает ход войны? Интервью с Михаилом Самусем

Вскоре Украина должна представить союзникам план победы, предусматривающий разные аспекты – политический, экономический и, конечно же, сугубо военный. Что действительно поможет изменить ход войны, переломить ситуацию на нашу пользу? Нельзя считать, что западное оружие является "волшебной палочкой", пока путинский режим в России имеет возможность получать сотни миллиардов долларов и вкладывать их в "мясо" – многочисленных желающих убивать украинцев в составе оккупационной армии.

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В США назвали реальной угрозу атак страны-агрессора России на украинские атомные электростанции и пообещали помочь защитить эти объекты. Но вместо обещаний и "глубокой обеспокоенности" Украине нужны реальные образцы вооружений для противодействия российским баллистическим ракетам, а также снятие запрета на нанесение ударов по России на глубину до 300 километров.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что через несколько дней союзникам будет представлен план победы, состоящий из военной, политической, дипломатической и экономической составляющей. Если говорить о военной составляющей, по вашему мнению, что именно необходимо Украине, чтобы изменить ход войны, чтобы достичь перелома в нашу пользу?

– Ход войны может изменить только общий план победы, когда Запад введет мораторий – не действующие санкции – а именно мораторий на торговлю с Россией. Когда России запретят торговать нефтью, когда Россия не будет зарабатывать сотни миллиардов долларов, а затем вкладывать это в свое "мясо". Когда Россия перестанет вкладывать сотни миллиардов долларов в Иран и Северную Корею, чтобы они производили для них оружие.

Вот это всеохватывающий подход.

Но если, с одной стороны, Россия будет зарабатывать сотни миллиардов долларов, а с другой стороны, нам будут позволять воевать одной рукой – здесь бейте, а здесь не бейте, – это не то, что нам нужно. Ни одно современное вооружение не может радикально изменить ситуацию на фронте. Нет таких волшебных палочек. Всегда должен быть системный подход. И этот системный подход, естественно, включает в себя военную компоненту, дальнобойное орудие и право бить по военной инфраструктуре России на глубину 300 км.

Мы об этом уже столько говорим, но понятно, почему американцы не разрешают нам бить. Нынешняя администрация боится слова "эскалация", боится слова "Россия" и т.д.

А с точки зрения того, какие системы вооружения нам нужны, это уже давно известно. Нам нужны все системы вооружений, которые есть в распоряжении наших западных партнеров для того, чтобы противостоять намного более ресурсно мощной стране, которая к тому же поддерживает Китай. Извините, но воевать против России и Китая, у которых еще есть миньоны в виде Северной Кореи и Ирана, которые просто безнаказанно могут поставлять летящие на украинские города баллистические ракеты, и за это им ничего нет… Мне кажется, здесь уже не о чем говорить.

– Во время встречи YES в Киеве советник по национальной безопасности президента США Салливан назвал реальной угрозу ударов России по атомным электростанциям в Украине. Он заявил: "Нужно помочь Украине защитить эти атомные электростанции особенно остро, и мы уделяем ей первостепенное внимание".

– Я могу ответить господину Салливану так: удары наносятся ракетами, которые, как правило, находятся в радиусе 300 километров. То есть если мы говорим об ударах по атомным станциям, то очевидно, что это будет баллистика. Для того чтобы защищаться от баллистики, нам нужны Patriot. Это первое. Но почему-то американцы нам их не передают. Второе – нам необходимо разрешение на удары по российской территории, где мы сможем уничтожать пусковые установки оперативно-тактических ракет "Искандер". Вот и все.

Никакой моральной поддержки и "глубокой обеспокоенности" нам не нужно. Нам нужны конкретные вещи: Patriot с достаточным количеством ракет и разрешение бить баллистическими ракетами по России на 300 км. Тогда мы уничтожим "Искандеры", их средства разведки, системы управления, склады с боеприпасами – и жить станет легче. Не нужно нам оказывать поддержку.

– Не считаете ли вы, что в этой ситуации опасности для наших АЭС, было бы целесообразно взять под контроль Курскую АЭС? Могли ли это сделать ВСУ в Курщине?

– Нет, не могли бы. Зачем нам Курская АЭС? Вы понимаете, какие ресурсы нужны, чтобы взять его под контроль? Никакой пользы я от этого не вижу, вообще никакой.

Отмечаю: нам нужно уничтожать пусковые установки ОТРК "Искандер", уничтожать российские корабли и подлодки, которые могут запускать "Калибры". Нам следует уничтожать аэродромы противника, с которых взлетает стратегическая и тактическая авиация. Вот это нам нужно. А заниматься "атомным терроризмом"… Это российские способы. Мы не будем этим заниматься.

Вы думаете, это сработает? Если захватить атомную станцию и сказать: если вы не согласитесь, то мы что, подорвем эту АЭС? Это терроризм. Украина защищается от российской агрессии. Если россияне выходят с нашей территории, нам вообще нужны только компенсации и наказание военных преступников. На их территории нам вообще ничего не нужно. Пусть они свои атомные станции засунут в одно место. Поэтому не нужно даже поднимать вопрос о Курской АЭС.

– Допускаете ли вы, что теоретически возможна катастрофа, вызванная российскими террористами на Запорожской АЭС?

– Теоретически все возможно. Но если господин Гросси, руководитель МАГАТЭ, обнимается с россиянами на Запорожской АЭС, я думаю, что он контролирует ситуацию. Но лучше все-таки предоставить нам оружие, чтобы мы могли уволить ЗАЭС.