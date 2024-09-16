Готов более чем на 90%: Зеленский рассказал, каким будет план украинской победы

На следующей неделе Украина представит союзникам план победы. Документ уже готов более чем на 90%.

Видео дня

Об этом в своем обращении в понедельник, 16 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в плане победы будет военное, политическое, дипломатическое и экономическое наполнение.

"В течение всего дня в разных форматах – совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что необходимые шаги для победы Украины уже определены абсолютно четко.

"То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано", – отметил он.

Зеленский также добавил, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский намерен представить план победы Украины президенту США Джо Байдену и обсудить возможность укрепления позиций Киева перед вторым Саммитом мира. В частности, речь пойдет о мощной военной и экономической поддержке Украины со стороны западных союзников.

Кроме того, Украина в сентябре поделится планом своей победы с двумя кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

5 сентября Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира, на котором обязательно должны присутствовать представители РФ, ведь без нее "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же об этом просили участники первого Саммита мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!