'Должен ответить': следователи Нацполиции объявили подозрение заместителю гендиректора 'Росатома', руководившему ограблением ЧАЭС во время оккупации

Следователи Нацполиции объявили подозрение российскому генерал-майору полиции, заместителю генерального директора "Росатома" Николаю Николаевичу Мулюкину, 1958 года рождения. Во время оккупации Чернобыля он отвечал за организацию разграбления местной атомной электростанции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что это первое подозрение должностному лицу из Российской Федерации столь высокого ранга.

Как сообщил Клименко, Мулюкин лично присутствовал на территории Чернобыльской атомной электростанции и руководил действиями оккупантов на этом объекте.

"Его "специалисты" не знали, что делать со станцией во время вывода из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество. Военные РФ выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и защищавших ее нацгвардейцев", – отметил министр.

В результате работы следователей и сотрудников уголовного анализа Национальной полиции было идентифицировано более ста россиян, участвовавших в захвате и ограблении Чернобыльской атомной электростанции.

Среди идентифицированных военных преступников – работники Росатома, российские журналисты и военнослужащие, среди которых четыре генерала и три полковника Вооруженных сил Российской Федерации.

Оккупанты держали в плену работников атомной электростанции и военнослужащих Национальной гвардии Украины, выполнявших функции защиты объекта.

В Нацполиции отметили, что работники Росатома вывезли из Чернобыльской атомной электростанции уникальную радиологическую лабораторию, источники ионизирующего излучения, около 700 компьютеров, 344 служебных автомобиля и даже радиационные дозиметры. Общая сумма нанесенного станции ущерба составляет почти миллиард гривен.

Генерал-майору Мулюкину было объявлено подозрение за нарушение законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины), согласно которому предусматривается до двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, двоих российских военнослужащих задержали на временно оккупированной территории Херсонской области по подозрению в убийстве по меньшей мере трех человек. Они признались, что лишили жизни "главу" села и мирных жителей и пытались скрыть преступления поджогами.

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