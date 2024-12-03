'Должно быть сделано гораздо больше': Рютте отметил необходимость наращивать военно-экономическую помощь для Украины

Партнеры Украины должны наращивать помощь украинцам. Есть три приоритетных направления такой помощи со стороны НАТО – это защита и восстановление энергетической инфраструктуры, укрепление противовоздушной обороны и усиление военной поддержки.

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Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте во время встречи в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Встреча прошла перед началом заседания Совета Украина-НАТО, но глава НАТО анонсировал объявление на этом мероприятии новых пакетов помощи Украине.

В частности, Рютте отметил, что "союзники с Украиной и должны сделать несколько вещей".

"Прежде всего, мы должны убедиться, что помогаем вам как можно лучше восстановить энергетические сети и энергетическую инфраструктуру. Мы не можем допустить, чтобы зима стала оружием против Украины. Мы этим утром обсуждали это с (госсекретарем США) Тони Блинкеном, потому что это очень важно", – сказал господин Рютте.

Относительно усиления ПВО в Украине, глава НАТО отметил, что Альянс "уже делает много".

"Но нужно сделать еще больше, чтобы убедиться, что страна максимально безопасна, когда дело касается противовоздушной обороны", – сказал он.

Третьим приоритетным пунктом г-н Рютте назвал военную помощь Вооруженным силам.

"Когда речь идет о том, чтобы военная помощь попадала в Украину, мы действительно должны над этим работать", – отметил генсек Альянса.

Он добавил, что "сегодня не только США, но также Германия, Норвегия, Эстония, Литва и Великобритания объявят о новых пакетах военной помощи" для Украины.

"Но гораздо больше должно быть сделано, чтобы, когда вы решите перейти к определенной форме переговоров с россиянами, вы сделали это с позиции силы", – уточнил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время Украина надеется получить от партнеров по НАТО 19 систем противовоздушной обороны. Они нужны для того, чтобы защитить от российских атак стратегические объекты нашей энергетической инфраструктуры.

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