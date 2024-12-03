Украина надеется в скором времени получить от стран НАТО 19 систем ПВО: что они будут прикрывать

В ближайшее время Украина надеется получить от партнеров по НАТО 19 систем противовоздушной обороны. Они необходимы для того, чтобы защитить от российских атак стратегические объекты нашей энергетической инфраструктуры.

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Такое усиление украинской ПВО не позволит России превратить зимние холода в оружие в ее войне против нашей страны. Об этом 3 декабря во время совместного заявления для печати вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Укринформ".

Глава МИД подчеркнул – эти 19 систем ПВО нужны нам как можно скорее.

"Россия уже превратила в оружие продовольствие, она пытается превратить в оружие энергию. Сейчас украинский народ, мирное население, переживают, вероятно, наиболее интенсивные ракетные атаки... Нам немедленно нужны дополнительно 19 систем противовоздушной обороны, чтобы защитить определенные стратегические энергетические объекты. Мы уверены, что с помощью от наших союзников мы сможем пройти эту зиму, после того, как получим эти системы, чтобы обеспечить должную защиту для этих 19 объектов", – отметил он.

Сибига отметил, что враг продолжает свои попытки отрезать население Украины от ядерной энергии, атакуя объекты ядерной энергетики. "Именно поэтому нам нужны мощные исторические решения вместо призывов к Путину или вместо посещений Москвы", – подчеркнул дипломат.

По словам министра, Украина уже предоставила партнерам по НАТО конкретный перечень потребностей и надеется на значительный результат встречи министров иностранных дел, а именно на решение партнеров срочно поставить в Украину необходимые системы ПВО.

"Украина, де-факто, является частью трансатлантического сообщества, трансатлантической семьи. Поэтому помощь Украине – не благотворительность, это вклад в трансатлантическую безопасность", – сказал Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что зима – это огромный соблазн для российских террористов, поэтому враг уже открыл "сезон" массированных ракетных ударов по нашей стране. По словам главы государства, уже в декабре Украина получит несколько систем ПВО от своих партнеров и предпримет определенные меры по усилению воздушного щита.

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