Должны ли ВСУ захватить Курскую АЭС: Самусь дал однозначный ответ

Украина должна иметь возможность эффективно защищать атомные электростанции от ударов страны-агрессора России. В то же время взятие под контроль Курской АЭС в России априори не может рассматриваться как приемлемый сценарий.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. "Если захватить атомную станцию и сказать: если вы не согласитесь, то мы что, подорвем эту АЭС? Это терроризм. Украина защищается от российской агрессии", – подчеркнул он.

По оценкам эксперта, захват Курской АЭС не имеет смысла ни с точки зрения ресурсов, которые необходимо будет потратить, ни с точки зрения значения этого шага.

"Зачем нам Курская АЭС? Вы понимаете, какие ресурсы нужны, чтобы взять его под контроль? Никакой пользы я от этого не вижу, вообще никакой", – заявил Самусь.

По его мнению, чтобы защитить свои АЭС, Украина должна иметь соответствующее вооружение. "Отмечаю: нам нужно уничтожать пусковые установки ОТРК "Искандер", уничтожать российские корабли и подлодки, которые могут запускать "Калибры". Нам нужно уничтожать аэродромы противника, с которых взмывает стратегическая и тактическая авиация".

Эксперт отметил, что необходимое оружие могут предоставить Украине его западные партнеры. В частности, для того чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС.

Читайте также полную версию интервью: "План победы Украины: что на самом деле сломает ход войны? Интервью с Михаилом Самусем".

Как писал OBOZ.UA, бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу высказался по поводу "переговоров" с Украиной. Они, по словам представителя путинского режима, "невозможны", пока украинские войска находятся в Курской области.