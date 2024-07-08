"Должны привлечь Россию к ответственности": Зеленский заявил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН после атаки РФ

Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН. Причина – террористический масштабный обстрел, совершенный Россией утром 8 июля

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Также он заверил, что наша страна "безусловно ответит нелюдям из России" и отстроит инфраструктуру, поврежденную вражескими ракетами.

"Каждому пострадавшему сейчас оказывается необходимая помощь. И обязательно мы должны все работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за террор и Путина – за приказ отдавать удар", – указал лидер государства.

"На все, что с ними пытаются обсуждать по миру, Россия отвечает ударами по домам и больницам. Именно поэтому мы можем только принудить Россию к миру", – добавил Зеленский.

Президент также отметил, что поручил членам правительства найти технически подготовленную больницу, где медики "Охматдета" смогут продолжить оказывать помощь детям.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, после взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах гражданских министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля совершило по Украине "групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам".

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