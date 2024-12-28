'Должны произойти очень серьезные изменения': израильский эксперт оценил вероятность полного освобождения Украины, включая Крым и Донбасс

Выход Сил обороны Украины на границы 1991 года в ближайшей перспективе маловероятен. Одним из факторов полной деоккупации территорий может быть резкое усиление украинской армии, другим – развал РФ или смена власти страны-агрессора.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. "Перспективы полного освобождения украинской территории – я имею в виду границу 1991 года и промежуточную линию до февраля 2022 года – сейчас в ближайшей перспективе с военной точки зрения нет. Для этого должны произойти очень серьезные изменения", – считает он.

В частности, по мнению эксперта, должна резко усилиться армия Украины. Это может произойти по двум причинам, говорит Давид Шарп.

"Первая – массированные поставки военной помощи Западу, в больших объемах и больших наименованиях, чем сейчас. Второе – правильнее использование ресурсов и собственных возможностей уже украинским руководством и командованием. Здесь должна быть серьезная оптимизация и дополнение с обеих сторон. Но такого сценария, чтобы все это произошло, я сейчас не вижу", – спрогнозировал он.

Другим фактором, который может способствовать полной деоккупации Украины, по мнению Давида Шарпа, могут быть особенные события в РФ:

"Какой вариант номер два? Если что-то особенное произойдет в России. У России есть определенные ресурсы для продолжения войны, определенный запас прочности. Поэтому чтобы что-то такое там случилось, должна произойти смена власти и, соответственно, или какой-то развал в России, или политическое решение новой власти. Мне трудно предположить, что Путин отважится отдать то, что он захватил. Так что это может сделать какая-то новая власть, если решит взять новый курс".

Однако прогнозировать такие события сложно, ведь власти в РФ "может измениться завтра и взять новый курс, а может не меняться еще 20 лет", добавляет эксперт.

"Военным путем здесь и сейчас в ближайшее время освободить всю территорию – таких перспектив объективно пока нет. Можно освободить какую-то небольшую территорию. Но что будет в будущем, никто не знает. Чтобы это произошло, должны произойти те вещи, о которых я сказал" , – резюмировал Шарп.

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