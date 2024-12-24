'Месяц, который впереди будет самым трудным': Мельник объяснил, на что делает ставку Россия

Россия стремится к 20 января, дню инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, укрепить свои позиции, даже ценой значительных потерь. Поэтому ближайший месяц, вероятно, станет одним из самых тяжелых на фронте.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики Центра Разумкова и военный эксперт. По его словам, интенсивность боевых действий достигла беспрецедентного уровня за всю войну.

"Действительно, 20 января или в последующие дни и недели многие процессы ускорятся. Мы получим более конкретный ответ на многие вопросы, которые сейчас, образно говоря, "подвешены", хотя, возможно, и не совсем однозначный ответ", – отмечает Мельник.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на ожидания, что российское наступление достигнет кульминации еще месяц или два назад, оно не только не остановилось, но и интенсивность боевых действий в последнее время достигла невиданного уровня.

В то же время потери России уже превышают даже самые оптимистичные прогнозы относительно набора новых контрактников. Это свидетельствует об активном расходовании ресурсов, которое, вероятно, происходит сознательно, поскольку есть дата 20 января, которая, вероятно, может принести неприятные сюрпризы для России. Поэтому страна-агрессор стремится добиться максимальных результатов, несмотря на большие потери, веря, что эти жертвы оправданы, чтобы добиться выгодной позиции на тот момент.

"В итоге месяц, который впереди, скорее всего, будет самым трудным. А что будет после 20 января, на сегодняшний день можно делать прогнозы только 50:50 – будь то ситуация для Украины каким-то образом облегчится в связи с действиями Трампа, который займет кресло президента, или наоборот, нас будет ждать очередная порция неприятных сюрпризов", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что за последний год потери российской бронетехники в войне против Украины выросли, особенно среди частей и соединений ВС РФ, которые большую часть 2024 года участвовали в боях на передовой, если так будет продолжаться, недостаток танков и БМП может повлиять на темпы продвижения оккупантов на определенных участках линии фронта.

Как сообщали аналитики ISW, российские войска постепенно продвигаются к югу и юго-западу от Покровска, но остается непонятным, смогут ли они использовать эти достижения, чтобы окружить город. Ведь возможно, что военное командование придает приоритет другой цели – продвигаться к административной границе Донецкой области.

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