Оккупанты продвинулись к югу от Покровска: в ISW раскрыли замысел врага и оценили риски для города

Российские войска постепенно продвигаются на юг и юго-запад от Покровска, но остается неясным, смогут ли они использовать эти достижения, чтобы окружить город. Ведь также возможно, что военное командование отдает приоритет другой цели – продвигаться к административной границе Донецкой области.

Видео дня

Об этом пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики предполагают, что кремлевский диктатор Путин поставил перед оккупантами задачу обеспечения России территориальных завоеваний, а не захват важных населенных пунктов.

Со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, в сводке указывается, что ВС РФ недавно продвинулись к югу и в пределах восточной части Нововасильевки (к юго-западу от Покровска). Российский пропагандист заявил, что их армия также прошла к северу от этого населенного пункта в направлении Соленого и Волкового, наступая в сторону Котлино.

Еще один связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские войска сосредоточили свои атаки на Новотроицком (к востоку от Нововасильевки) и Даченском (к югу от Покровска), "вынудив ВСУ отступить" якобы к линии Лысовка – Пищаное. По их словам, российские войска также продвигаются из Пустынки и Пушкино (оба южнее Покровска) в сторону Украинки (юго-западнее Пушкино).

"Мы ранее оценили, что войска РФ намерены охватить Покровск обходным маневром с юга, но их наступления к юго-западу от города могут быть направлены на расширение своего выступа в рамках подготовки к его охвату с юга или. А в качестве альтернативы это может быть продвижение на запад к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей в рамках политической и информационной цели Кремля по захвату всей Донетчины", – предположили в ISW.

Там напомнили, как Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря, что российские войска продвигаются не на "100, 200, 300 метров", а на "квадратные километры по всей линии фронта". Он все чаще характеризует наступления его армии в квадратных километрах вместо того, чтобы подчеркивать захват конкретных населенных пунктов, как делал ранее. Поэтому считается, что российский диктатор мог поручить командованию оккупантов отложить захват Покровска в пользу достижения дальнейших территориальных успехов через открытые поля и небольшие населенные пункты, особенно по мере того, как они приближаются к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

ISW утверждает, что обнаружил геолокационные доказательства, достаточные для оценки того, что российские войска уже находятся уже в пределах 10 км от админграницы этих двух регионов. В виду этого там не исключают, что Путин оказывает давление на военное командование, чтобы сейчас оккупанты продвигалось туда, а не окружали Покровск.

"Захват оставшейся части Донетчинны является одной из давних целей Путина в Украине, поэтому он, скорее всего, будет подчеркивать российские продвижения к админгранице, чтобы делать громкие заявления об "успехах" как для иностранной, так и для внутренней аудитории. Организованная наступательная операция против хорошо защищенных городов могла бы замедлить скорость продвижения войск РФ в критический момент в попытках Кремля спрогнозировать неизбежность его военной победы на мировой арене", – подытожило в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ отметили, что для наступления на Покровск агрессор собрал около 70 тысяч военных. В целом же на трех участках, где войска РФ атакуют больше всего (кроме Покровского, также Кураховское и Времивское направления), сосредоточено до 150 тысяч оккупантов.

