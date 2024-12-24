Путин рекордно сжигает ресурс в войне, впереди самый тяжелый месяц. Интервью с Алексеем Мельником

Российская оккупационная армия ставит рекорд в захватнической войне против Украины и по интенсивности боевых действий, и по невиданному уровню потерь. Причем потери уже превышают количество новых россиян, подписывающих контракты с вражеским войском. Но противник сознательно уходит в минус, имея цель достичь как можно больше в течение недель, оставшихся до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.

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Пока никто не может спрогнозировать, на какой стороне будет играть Трамп – на стороне России или Украины. Но есть неприятная новость – в госбюджете США на 2025 год не запланирована военная помощь нашей стране. На самом деле достижения оккупантов в этой войне достаточно иллюзорны, если сопоставить процент захваченных украинских территорий и продолжительность широкомасштабного вторжения. Впрочем, в России нет никого, кто мог бы задать Кремлю вопрос: ради чего такие жертвы? Зато пропагандистская машина делает свое дело, и большинство россиян не сомневается в том, что успехи армии РФ в Украине действительно "невероятные", и они стоят этих потерь.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Путин "выходит из игры", когда ставки становятся выше всего, и привел пример выхода России из Сирии. Считаете ли вы, что так же при определенных обстоятельствах Путин может выйти и из Украины?

– К сожалению, не могу дать положительный ответ на ваш вопрос. Потому что Сирия, а перед этим Нагорный Карабах – это хоть важные, но все же интересы Путина и России совсем иного масштаба. Поэтому в Украине Путин будет держаться до последнего, потому что если то были удары, то поражение в Украине будет нокаутом для него лично, конец политического существования и, возможно, угроза физическому существованию. И он это понимает.

– Но если просто беспристрастно посмотреть на карту боевых действий и вспомнить, сколько времени длится полномасштабное вторжение России в Украину, действия российской оккупационной армии в Украине вряд ли можно назвать "успешными", не правда ли?

– Опять же, что является критерием успеха? Какие цели преследуются. Да, успех довольно сомнительный, потому что если бы в России была реальная оппозиция, они бы наверняка задали вопрос, стоят ли эти жертвы, прежде всего в живой силе, а также в экономике, разрушенных дотла сел или городов Украины? Но в сегодняшней России такого не может быть априори.

Вместо этого есть российский телевизор, где рассказывают, насколько "мощные" эти достижения, насколько успешно они "освобождают" украинские села от людей, инфраструктуры и тому подобное. Следовательно, это вопрос восприятия таких достижений.

Еще один парадоксальный момент. Эта "ползучая оккупация", которая стоит россиянам 50 солдат на каждый квадратный километр, создает иллюзию непобедимости России. Причем не только в самой России, но и на Западе – что якобы Россию невозможно победить.

– Согласны ли вы с тем, что вражеская армия пытается получить как можно больше достижений на фронте до даты инаугурации Трампа, до 20 января? Является ли приход Трампа к власти действительно знаковым событием для Кремля?

– Действительно, 20 января или в последующие дни и недели многие процессы ускорятся. Мы получим более конкретный ответ на многие вопросы, которые сейчас, образно говоря, "подвешены", хотя возможно и не совсем однозначный ответ. Я согласен также с тем, что, несмотря на все прогнозы того, что в определенный момент российское наступление должно было достичь кульминации еще месяц или два назад, учитывая ряд элементов, оно не просто не остановился, а интенсивность боевых действий в последние дни достигает невиданного уровня, наверное, за все время полномасштабной войны.

Потери России сегодня превышают даже наиболее оптимистичные заявления российского руководства относительно набора новых контрактников. То есть по существу происходит интенсивное сжигание ресурса. Очевидно, это делается осознанно, потому что есть дата – 20 января, которая, возможно, несет неприятные сюрпризы для самих россиян. Поэтому они пытаются добиться максимума, несмотря на все те потери, потому что есть уверенность в том, что эти потери стоят того, чтобы на эту дату выйти с максимально сильной и выгодной позицией.

В итоге месяц, который впереди, скорее всего, будет самым трудным. А что будет после 20 января, на сегодня можно делать прогнозы только 50:50 – или ситуация для Украины каким-то образом облегчится в связи с действиями Трампа, который займет пост президента, или же наоборот, нас ждет очередная порция неприятных сюрпризов.

– Действительно, сегодня никто не может предусмотреть, какие именно решения будет принимать президент Трамп, но, по крайней мере, мы знаем, что решения о помощи Украине, принятые при президенте Байдене, будут действовать и в 2025 году. Как вы думаете, что к этим решениям мог бы добавить Трамп в случае, если он выберет сторону Украины?

– Мы можем сейчас попытаться спрогнозировать возможные решения Трампа, что он или, образно говоря, откроет для нас американские закрома и предоставит Украине в разы больше вооружений, или любой ценой, за счет украинских интересов постарается заслужить Нобелевскую премию мира. Но это просто наши спекуляции.

Однако есть реальные факты. В настоящее время в США утверждают бюджет, и, к сожалению, для нас здесь не очень хорошие новости, потому что там не закладывается военная помощь Украине. Конечно, впоследствии это может меняться – или президентскими полномочиями, или решением Конгресса, где республиканцы имеют возможность значительной поддержки со стороны демократов. Но сейчас нет формализованной гарантии того, что помощь Украине со стороны США будет продолжаться в следующем году.

– Путин фактически постоянно применяет ядерный шантаж, намекая на свои возможности. Допускаете ли вы, что при определенных условиях президент Трамп мог принять решение о размещении в Украине ядерного оружия?

– Ответ – однозначно нет. Во-первых, это противоречит международным договорам о нераспространении, и не только этим соглашениям, потому что они либо утратили силу, либо их откровенно игнорируют. Но это противоречит также сохраняющемуся духу нераспространения, несмотря на прекращение договоров.

Во-вторых, это ничего не изменит. Аналогия с Беларусью: мы слышали и о тактическом ядерном оружии, и об "Орешнике". И что? Кто-то на это среагировал? Поэтому я не думаю, что такие решения даже теоретически должны обсуждаться.