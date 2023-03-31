Должны сделать все, чтобы Буча стала символом справедливого наказания России за все преступления, – Зеленский на Бучанском саммите

В пятницу, 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от российских захватчиков в Киеве прошел Бучанский саммит при участии лидеров стран-партнеров нашего государства. Во время него обсуждали, как можно привлечь государство-агрессора РФ к ответственности за его преступления против Украины, украинского народа и человечности в целом.

Видео дня

Именно Буча должна стать символом справедливого наказания России за зло, которое она совершила. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, обращаясь к участникам Бучанского саммита (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В будущем, когда зло обязательно будет наказано, мы можем думать о том, что Буча может быть одной из тех площадок, которые могут стать фундаментом для приговора, для трибунала насчет агрессии Российской Федерации, всего того горя, которое эти люди, президент Путин, его круг и все эти страшные террористы принесли на нашу землю", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что каждый российский военный преступник должен ответить за свои действия и подчеркнул, что то, что российская армия сделала в Буче, она несет повсюду, куда приходит. На всех оккупированных украинских территориях захватчики системно совершают геноцид.

Зеленский отметил, что только полная ответственность может приучить агрессора к миру. РФ должна ответить за все, что совершила, не только перед историей, но и перед судом.

"Пусть это произойдет во имя каждого и каждого, кто погиб от рук российских военных преступников. Пусть это произойдет во имя каждого украинского ребенка, чья жизнь была унесена российским террором. Пусть это произойдет во имя ценностей мира, на которых построено международное право и которые должны действовать – эффективно действовать всегда и всюду на земле", – добавил гарант.

Президент также поблагодарил иностранных лидеров, принявших участие в саммите – глав правительств Словакии Эдуарда Гегера, Словении Роберта Голоба, Хорватии Андрея Пленковича и президента Молдовы Маю Санду, а также журналистов, благодаря работе которых о преступлениях россиян в Буче узнал весь мир.

Ранее Зеленский напомнил о преступлениях оккупантов в Буче и заявил о неизбежном наказании захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 марта Владимир Зеленский прибыл в Бучу вместе с иностранными партнерами. В первую очередь политики почтили память мирных украинцев, погибших от рук путинской армии в течение 33 дней оккупации.

– Глава нашего государства и иностранные политики также прошлись по улице Вокзальной в Буче, фотографии которой в прошлом году шокировали мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!