''33 дня оккупации, более 1400 смертей'': Зеленский напомнил о преступлениях оккупантов в Буче и заявил о неизбежном наказании захватчиков. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину освобождения Бучи на Киевщине от российских оккупантов напомнил миру о военных преступлениях армии государства-агрессора. Буча стала символом зверств путинских войск.

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Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram. Он отметил, что оккупация города продолжалась 33 дня. За это время россияне жестоко убили 1400 мирных украинцев, среди которых 37 детей.

"Более 175 человек найдено в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений", – добавил президент.

Он отметил, что уже 365 дней, как Буча снова стала свободным украинским городом.

"Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в эти дни Украина отмечает первую годовщину освобождения Киевской области от российской оккупации. 28 марта 2022 года был освобожден город Ирпень, 31 марта – Буча, 1 апреля – Гостомель, а уже 2 апреля вся территория Киевской области была деоккупирована.

Особенно страшные следы россияне оставили после себя в городе Буча, всего в 33 км от Киева. OBOZREVATEL вспомнил, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Киевщины стала символом того, что Украина сможет победить в этой войне. Он также опубликовал видео, демонстрирующее, как мужественно украинцы боролись против захватчиков;

– 5 марта в Буче Киевской области почтили память жертв расстрелов на улице Яблонской. Именно здесь после освобождения пригорода столицы были обнаружены тела убитых оккупантами местных жителей.

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