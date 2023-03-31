Трагедия Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Как Силы обороны Украины год назад освободили Киевскую область

В эти дни Украина отмечает первую годовщину освобождения Киевской области от российской оккупации. 28 марта 2022 года был освобожден город Ирпень, 31 марта – Буча, 1 апреля – Гостомель, а уже 2 апреля вся территория Киевской области была деоккупирована.

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Часть Киевщины находилась под российской оккупацией 38 дней. Все это время в городах и селах процветали мародерство и террор местного населения, включая изнасилование, пытки и уличные расстрелы людей, казавшихся подозрительными. Особенно страшные следы россияне оставили после себя в городе Буча всего в 33-х километрах от Киева. OBOZREVATEL вспоминает, как это было.

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Оккупация Киевщины российской армией

24 февраля 2022 года российские войска начали вторжение в Украину сразу с нескольких направлений: северного, северо-восточного, восточного и южного. Главной целью наступления с севера было захват столицы и свержение украинской власти. По пути на Киев российские войска быстро захватили города Чернобыль и Припять в Чернобыльской зоне отчуждения, но встретили яростное сопротивление в Гостомеле, где находился стратегический аэропорт "Антонов".

Из-за интенсивности российского наступления Киевская областная военная администрация назвала Бучу, Ирпень, Гостомель, трассу М06 и Вышгород самыми опасными местами Киевской области. Собственно, там и происходили самые ожесточенные бои.

Но, несмотря на героическую оборону украинских сил, уже к 27 февраля россияне захватили Гостомель, Бучу, Ирпень и другие города к северу и северо-западу от Киева. Целью этого "ползучего наступления" было окружить и осадить столицу, однако, дальше Ирпеня окупантов не пустили – Силам обороны Украины удалось остановить российскую орду и стабилизировать линию фронта.

В Буче наибольшие бои произошли на улице Вокзальной, ведущей в Ирпень. Там украинские защитники уничтожили колонну российской бронетехники, которая пыталась прорваться дальше на Киев.

Местные жители вспоминают, что бои шли буквально под стенами домов, что привело к значительным разрушениям в этой части города. Некоторые объекты уже успели восстановить, на остальных ремонтные работы продолжаются.

В то же время в Ирпене, по словам мэра Александра Маркушина, за месяц упорных боев было повреждено 70% города. Многие жилые дома до сих пор не отстроены, на восстановление города уйдет не один год.

В захваченных городах и селах оккупанты сразу отключили доступ к интернету, телевидению и радио (кое-где пробивалась мобильная связь и мобильный интернет, благодаря чему местные жители предоставляли Силам обороны важную информацию), а в результате боевых действий были перебиты электро-, газо- и водоснабжение. Большинство продуктовых магазинов и супермаркетов были разрушены или разграблены россиянами еще в начале марта. Все это сопровождалось тотальным террором местного населения, особенно в Буче.

Российские военные после того, как заняли территорию города, врывались с обысками к местным жителям. В усадебной застройке людей выгоняли жить в сараи или другие хозяйственные помещения, а сами жили в домах, размещая военную технику прямо во дворах. Всех, кто оказывал сопротивление или казался им подозрительным, россияне либо просто расстреливали посреди улицы, либо пытали и затем расстреливали.

Освобождение Киевщины от российской оккупации

Уже 2 марта украинские войска начали контрнаступление в Киевской области, освободив несколько сел вокруг города Борисполь. В треугольнике Ирпень – Буча – Гостомель бои на истощение российской армии продолжались целый месяц и окончательно остановить врага в этом направлении удалось только 8 марта. С этого момента российские войска утратили способность наступать и стали готовиться к обороне.

17 марта военные эксперты сообщили о том, что россияне начали серьезно окапываться на занятых территориях. Прогнозировали, что Россия попытается перевести войну в позиционные бои и использовать свое количественное преимущество в артиллерии, чтобы терроризировать Киев и его окрестности. Однако все пошло не по российскому сценарию.

Первые сообщения о контрнаступлении украинских войск к западу от Киева появились 19-20 марта, а 22 марта ВСУ выбили россиян из поселка Макаров возле Житомирской трассы и из села Мощун возле Пущи-Водицы, что к северо-востоку от города Ирпень. 23 марта появились первые сообщения об окружении российской группировки в Буче и Ирпене – украинские войска оттеснили россиян к Бородянке и вышли на окраину Варшавской трассы, по которой проходила основная линия поставок российской группировки в Ирпене и Буче.

В результате работы украинской артиллерии и частых засад, уничтожавших вражеские тылы и логистику, российскому оккупационному контингенту фактически обрубили пути поставок боеприпасов, горюче-смазочных материалов и любого подкрепления, оставив его в прямом и переносном значении на голодном пайке.

Следующие несколько дней длилась военная операция вокруг Ирпеня, который пришлось освобождать с боями. Тяжелейшие финальные бои происходили в районе Гостомельского шоссе и военного госпиталя на северной окраине города. Официальное сообщение об освобождении Ирпеня появилось 28 марта.

Нанеся россиянам серьезные потери в боях за Ирпень и оставив их без путей снабжения, Силы обороны Украины заставили военное командование РФ принять позорное решение о "жесте доброй воли" и отступить обратно в Беларусь. 31 марта стало известно, что россияне покинули Бучу, 1 апреля появилась информация об уходе оккупантов из Гостомеля обратно через Чернобыльскую зону, а уже 2 апреля Киевская областная военная администрация официально объявила о полном освобождении Киевской области от российской оккупации.

Последствия российской оккупации Киевщины

Отступая, россияне оставили немало оружия и бронетехники, которую им банально нечем было заправить. При этом почти вся брошенная техника была битком набита баулами с награбленным имуществом украинцев. Мародерство вообще стало одним из позорных символов российской оккупации – грабили все, от вилок и унитазов до стиральных машин, телевизоров и кондиционеров.

"Когда мы открыли захваченную БМД, то увидели, что в месте, где должна быть пехота, все заставлено баулами. Смотрим, что в баулах, а там разные вещи украденные. Они чисто мародёркой занимались. Причем бестолково: там вилки, ложки, сломанная техника, фотоаппараты "мыльницы", которые и за десять гривен не продашь. Видно, когда зашли, увидели, как живут в Украине, немного прозрели", – вспоминает участник операции по освобождению Ирпеня Даня Данский из 1-го танкового батальона.

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Кроме этого, российские войска заминировали районы, из которых отошли. Разминирование Киевщины продолжалось, по обнародованным данным, до 8 мая 2022 года.

Но самое большое и ужасное "наследие", которое оставили после себя россияне на Киевщине, – трупы местных мирных жителей, которые были буквально повсюду. В частности, в Буче только на улицах обнаружили тела около 300 погибших гражданских. Американское издание The New York Times, проанализировав спутниковые снимки Бучи периода российской оккупации, установило, что тела убитых жителей лежали на улицах еще с середины марта.

Установлено, что братская могила в Буче появилась 10 марта, однако многие тела продолжали лежать прямо на улицах города вплоть до деоккупации. У большинства людей были связаны за спиной руки и отверстия от пуль в голове. У многих были следы пыток и изнасилований на теле. По данным журналистов-расследователей Bellingcat, 90% жертв среди мирных жителей Бучи погибли в результате расстрелов российскими военными.

При этом несмотря на очевидные и неопровержимые доказательства российских преступлений, которые по горячим следам зафиксировали журналисты и фотокорреспонденты со всего цивилизованного мира, Москва до сих пор продолжает их отрицать. По версии Кремля, во время пребывания на территории Киевской области под контролем российских войск "не пострадал ни один местный житель", а фото и видео из Бучи – это "постановка киевского режима для западных СМИ".

Но факты свидетельствуют о другом. По состоянию на сегодня в Киевской области нашли тела 1346 местных жителей, погибших от рук российских оккупантов. Еще 300 человек считаются пропавшими без вести. 12 июня 2022 года власти Киевской области объявили о планах создания мемориальных комплексов и музеев, посвященных событиям оккупации Киевщины российскими войсками. Также планируют создать и туристические маршруты памяти войны. Преступления россиян в Украине не должны быть забыты.

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