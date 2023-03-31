Зеленский с иностранными лидерами прошлись по улице Вокзальной в Буче, фото которой год назад потрясли весь мир. Видео

В годовщину освобождения Бучи на Киевщине от российской оккупации в Украину с официальным визитом прибыли главы правительств Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб, Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они почтили память более 1400 убитых и замученных российскими нелюдями бучанцев.

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Глава государства и иностранные политики также прошлись по улице Вокзальной в Буче, фотографии которой в прошлом году шокировали мир. Как это было, Зеленский показал в своем Telegram-канале.

"Вместе с лидерами посетили улицу Вокзальную в Буче. 27 февраля 2022 года на этой улице украинские защитники уничтожили колонну российских войск, двигавшуюся на Киев со стороны Гостомеля", – отметил глава государства.

Он напомнил, что в Буче за время боев пострадали 215 зданий. С жителем одного из поврежденных оккупантами домов, бучанцем Григорием Замогильным, Зеленский пообщался 31 марта 2023 года. 85-летний мужчина оставался в родном городе на протяжении всего периода оккупации. Его рассказ о пережитом услышали и высокие зарубежные гости.

Сейчас Буча активно восстанавливается после страшных разрушений, нанесенных захватчиками год назад. Однако память о пережитом ужасе и пролитой россиянами крови невинных украинцев будет болеть каждому гражданину нашего государства еще много лет.

"Человечество должно помнить каждый украинский город, каждую улицу, чьи героизм и стойкость дают будущее всем, кто ценит жизнь", – резюмировал президент.

Напомним, 31 марта, в годовщину освобождения Бучи Киевской области, когда мир узнал о зверствах армии РФ, в Украину прибыли с визитом премьеры Словакии, Словении, Хорватии и президент Молдовы. Они посетили Бучу, почтили там память замученных Россией украинцев, а также провели переговоры с Зеленским и главой Кабмина Денисом Шмыгалем.