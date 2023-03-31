В Украину в годовщину освобождения Бучи прибыли с визитом премьеры Словакии, Словении и Хорватии. Фото

В годовщину освобождения от российской оккупации города Буча на Киевщине в Украину прибыли главы правительств Словакии, Словении и Хорватии. Эдуард Гегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович примут участие в саммите, посвященном освобождению Бучи.

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Вместе с главой правительства Словакии в Украину прибыл руководитель министерства обороны этого государства Ярослав Надь. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Приглашение посетить Украину от президента Владимира Зеленского Гегер получил после того, как Словения приняла решение о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29. Как пишет издание, в ходе визита премьер Словакии будет обсуждать евроинтеграцию Украины.

"У нас есть собственный опыт в этом. Мы также были страной, которая нуждалась в помощи других стран, чтобы догнать запоздавший поезд", — пояснил Гегер.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь планирует провести переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым: речь будет идти о дальнейшей военной помощи Украине.

"Это правда, что возможности Словацкой Республики уже ограничены. В чем мы можем сыграть ключевую роль, так это в производстве боеприпасов на наших заводах", — отметил Надь.

По его словам, Словакия может увеличить производство 155-миллиметровых боеприпасов в пять раз.

"Украина забирает подавляющее большинство из них или другие страны, которые затем отдают их ей", — продолжил он.

Прибытие в Украину Андрея Пленковича подтвердил его украинский коллега Денис Шмыгаль. Премьер-министры Украины и Хорватии провели встречу.

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Чрезвычайно ценим помощь хорватских друзей на протяжении всей полномасштабной агрессии России. Хорватия — государств, которое, несмотря на сложный путь послевоенного восстановления, успешно полноценно интегрировалось в ЕС. Для нас чрезвычайно ценен опыт в евроинтеграции, послевоенном восстановлении, ветеранской политике, разминировании. И Хорватия готова оказать поддержку в этих сферах. В частности, на уровне Еврокомиссии готовит инициативы о помощи Украине в гуманитарном разминировании", – подчеркнул украинский премьер.

Между тем премьер Словении Роберт Голоб отметил: прибыл в Украину, чтобы поддержать украинский народ и засвидетельствовать готовность своего государства и дальше помогать Украине выстоять против российской агрессии и отстроиться после завершения войны.

"Мы хотим выразить политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Также хотим подтвердить свою приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Будем оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и содействовать послевоенному восстановлению", - процитировали его заявление в политической партии Gibanje Svoboda в Словении.

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