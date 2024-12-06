'Должны создать условия': в Китае сделали новое заявление о переговорах Украины и России

В Китае продолжают настаивать на необходимости переговоров по разрешению "украинского кризиса". Там считают, что международное сообщество должно способствовать созданию условий для возобновления прямых переговоров между Киевом и Москвой.

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Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает "Укринформ". Войну в Украине можно урегулировать только тогда, когда все великие государства проявят "положительную" инициативу.

"По нашему убеждению, единственным возможным путем урегулирования "кризиса" является диалог и переговоры, поэтому международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", – подчеркнул Линь.

По его словам, надежду на скорое прекращение огня можно увидеть "только когда все великие государства продемонстрируют положительную энергию".

Следует отметить, что Пекин официально заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне, однако активно поддерживает Москву экономически и дипломатически. Китай игнорирует эскалацию боевых действий со стороны агрессора, а также участие Ирана и Северной Кореи в войне на стороне России. В то же время Пекин критикует военную помощь, которую Соединенные Штаты и их партнеры оказывают Украине для защиты от российского вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала поддержку Китаем войны России против Украины. Такое заявление она сделала в преддверии своего визита в Пекин.

Она обвинила КНР в помощи России оружием для ведения войны. И добавила, что "жестокая захватническая война Путина против Украины является прямой угрозой миру в Европе".

В свою очередь, Евросоюз хочет ввести санкции против китайских компаний, которые могли помогать россиянам разрабатывать ударные беспилотники для войны против Украины.

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