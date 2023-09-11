Должны усилить безопасность на море: Британия передала Украине геодезическое оборудование и эхолоты

Великобритания помогает Украине усилить безопасность для гражданских кораблей в акватории Черного моря в условиях постоянных атак со стороны страны-агрессора РФ. Для этого нашему государству было передано геодезическое оборудование (в частности эхолоты) и картографическое программное обеспечение.

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Об этом 10 сентября сообщили на сайте британского правительства. Оборудование на сумму 1,6 миллиона фунтов стерлингов Украине передало Гидрографическое управление Великобритании (подразделение Министерства обороны).

Также Государственной гидрографической службе Украины было предложено обучение на специализированных курсах, которое поможет развить необходимые навыки для эффективного использования подаренного оборудования.

Два полноценных однолучевых эхолота и две системы многолучевых эхолотов будут использовать для проведения гидрографических исследований. Полученные данные о морском дне и среде можно будет обработать и использовать для создания и обновления мореходных карт.

Благодаря этому корабли, которые двигаются через украинские воды, смогут использовать эту информацию для планирования безопасного маршрута, в том числе через любой гуманитарный зерновой коридор.

"Оборудование, предоставленное Гидрографическим управлением Великобритании, будет способствовать защите портов и морских путей, помогая украинским судам оставаться в безопасности, чтобы они могли перемещать товары, включая продукты питания", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные самолеты Великобритании в последние недели осуществляют патрулирование над Черным морем. Они защищают грузовые судна, перевозящие зерно из Украины, от нападения России.

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