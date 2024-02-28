"Должны вместе лишать РФ возможности ломать нашу жизнь": Зеленский на саммите в Албании раскрыл замысел Путина

Если не остановить российского диктатора Владимира Путина сейчас, он будет расширять свою агрессию. Кремль пытается уничтожить не только украинскую независимость, но и международный порядок, в котором каждая нация имеет право жить свободно и заслуживает уважения.

Об этом предупредил глава государства Владимир Зеленский, выступая 28 февраля в Албании на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Эди Рамой по результатам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Видео обнародовал YouTube-канал Офиса президента.

По словам Зеленского, сейчас каждый под угрозой. Украина – не единственная цель агрессора.

"Путин не уважает никого и не хочет позволять никому жить свободно. И именно в этом смысл его войны. Именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает – мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни наших народов", – заявил президент.

У РФ есть широкий набор инструментов для дестабилизации ситуации во многих государствах. Москва может прибегать к прямой агрессии. Однако чаще всего использует гибридные удары – специальные политические операции, чтобы провоцировать расколы в обществах через дезинформацию, экономическое давление, распространения коррупции, использование энергоресурсов как политического оружия.

"Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Албанию за поддержку, а также всех присутствующих на саммите лидеров государств за согласие принять участие в Глобальном саммите мира, запланированном в Швейцарии.

Гарант добавил, что Киев по результатам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" имеет конкретные договоренности по укрепления нашей страны, в частности – артиллерии.

Напомним: 28 февраля президент Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Албанию. Там он принял участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Тиране, провел ряд двусторонних встреч.

На открытии саммита президент подчеркнул, что именно сейчас определяется путь Европы по меньшей мере на несколько поколений. Все страны должны проявить свое достоинство и не оставаться в стороне от событий в Украине.

Как писал OBOZ.UA, на пресс-конференции в городе Тирана, столице Албании, Владимир Зеленский отреагировал на обсуждение европейскими лидерами по инициативе главы Франции Эммануэля Макрона сценария отправки войск на нашу территорию. Любые инициативы, усиливающие Украину, хороши для всего мира, сказал гарант.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!