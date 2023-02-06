'Должны защитить военных': Порошенко призвал вернуть доплаты 30 тысяч воинам

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал вернуть отмененные доплаты военным. Порошенко подчеркнул – экономить на армии недопустимо.

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Порошенко отметил, что доплаты в 30 тысяч стоит сохранить для всех военнослужащих, кто их получает на сегодня.

"Нас очень возмущает ситуация, когда некоторые пытаются снять по 30 тысяч гривен с украинских военнослужащих якобы для экономии бюджетных средств. 30 тысяч гривен с военнослужащих, которые даже карточку с собой на фронт не забирают. А бойцы ТрО и резерва за эти средства покупают форму, броники, шлемы – то, чего не хватало", – сказал Порошенко.

Порошенко считает, что вопрос дифференциации следует решать путем наращивания этой суммы. 30 тысяч – всем, кто надел форму, а чем ближе воин к передовой – тем больше должен получать, считает Порошенко.

"Мы должны защитить военнослужащих", – убежден пятый президент.