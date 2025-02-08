Дома его ждали двое маленьких дочерей: в сети рассказали историю защитника Мариуполя, освобожденного из плена. Фото

В ходе обмена военнопленными 5 февраля 2025 года домой вернулся защитник Мариуполя, пограничник Виктор Мальчевский (1987 г.р.). Он провел в российской неволе почти три года.

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Об этом сообщил в Telegram глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий. "Родился и учился в Луцке. Защитник Мариуполя и "Азовстали" находился в плену с весны 2022-го", – написал он.

Как уточнило издание "ВолиньPost", в облцентре прошли детские и школьные годы будущего воина. Затем он поступил в волынский Киверцовский медицинский колледж, далее – в хмельницкую Национальную академию пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого.

Мальчевский служил в Житомирской области и в Мариуполе Донецкой области. Защищал этот город и, в частности, завод "Азовсталь" с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Из плена пограничника ждали жена, двое маленьких дочерей, родители и сестра. "Теперь семья вместе!" – отметила в Telegram-канале пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена 5 февраля 2025 года домой вернулись 150 защитников Украины. Среди них – 19 пограничников, а также 108 воинов ВСУ (из них семь терробороновцев, 25 бойцов ВМС, трое из Воздушных сил), 22 нацгвардейца и один представитель Национальной полиции.

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