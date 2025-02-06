"Наши воины наконец-то дома": в ГПСУ показали, как в Украине встречали освобожденных из плена защитников. Видео

Украинские пограничники показали, как встречают украинских защитников после российского плена. После всех испытаний глаза воинов излучают силу и свободу.

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61-й обмен пленными произошел 5 февраля, а на родную землю ступили 150 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Наши воины наконец-то дома. После всех испытаний во враждебном плену их глаза до сих пор излучают силу и свободу. А наши – безграничную благодарность. С возвращением, родные!" – говорится в сообщении.

"Как мы долго вас ждали", – сказал один из вернувшихся из плена защитников.

"Эти ощущения, пожалуй, описать невозможно. Не хватит слов, потому что прошли очень трудный путь для возвращения домой. Было достаточно времени переоценить ценности. Но, пожалуй, всю страну изменила эта война", – сказал другой воин. Ему до сих пор не верится, что он уже дома.

Военнопленные по возвращении не украинскую землю смогли пообщаться с родными, а со временем увидеться с ними.

Напомним, что 5 февраля из российского плена вернулись 108 воинов ВСУ (среди них – 7 терробороновцев, 25 бойцов ВМС, трое из Воздушных сил), 22 нацгвардейца, 19 пограничников и один представитель Нацполиции. Все они стояли на защите Украины от вражеских солдат в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, Херсонской, Сумской, Киевской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, первый обмен пленниками между Украиной и РФ в 2025 году прошел 15 января. Тогда домой вернули 25 украинцев, в том числе защитники Мариуполя и "Азовстали", воины, защищавшие Харьковщину, Донецкую область, Запорожье и Херсонщину, а также один гражданский.

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