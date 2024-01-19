'Дома повсюду 'кидали': россиянин с тремя классами образования рассказал, как попал на войну и в плен. Видео

В РФ мобилизованных на войну с Украиной не учат воевать не только призывников, но и контрактников. Их командование совсем не смущает, что у последних даже нет среднего образования.

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Именно об этом рассказал российский военнопленный Дмитрий Щетинин. Мужчина 1987 года рождения уже "устал жить" и не знал, как и зачем это делать.

Дмитрий из Чаванги Мурманской области. По его словам, там нет никакой работы. Мужчина пошел контрактником в 25-ю бригаду, 9-ю роту, потому что хотел заработать на жилье. Он считал, что либо сам заработает деньги, либо погибнет, и родственникам будет компенсация.

Россиянин подписал контракт, "чтобы никого не напрягать дома". Дмитрий окончил только три класса, и его никуда не брали работать, и повсюду "кидали". "Кинули" его и российские военные. Мужчина рассказал, что его без подготовки "загрузили в КамАЗ с вещами и увезли на передовую".

Эти видео показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Сырский ранее рассказал, что основные силы окупантов сосредоточены на вытеснении ВСУ из Купянского леса и на захвате Синьковки. Однако, несмотря на сложную обстановку в Купянском направлении, ВСУ держат оборону и уничтожают врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в армии РФ сохраняются тенденции низкого уровня мотивации и, как следствие, нежелание воевать. Именно поэтому продолжается массовое освобождение из рядов ВС России, о чем свидетельствуют перехваты ГУР. В последних оккупанты как раз демонстрируют эти явления.

Тем временем Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири, в частности в Бурятии, где организовали даже штаб по противодействию угрозам сепаратизма и национализма. Однако другие убеждены, что наиболее "взрывоопасным" в настоящее время является регион Северного Кавказа.

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