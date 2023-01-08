Россияне обстреляли тыл на Донетчине: фото последствий ночных прилетов

Российские войска в ночь на 8 января обстреляли тыловые районы Донецкой области. После полуночи оккупанты выпустили семь ракет по Краматорску и две по Константиновке, в результате чего есть разрушения.

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О ситуации в регионе утром в воскресенье сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко. Он рассказал, что в Краматорске повреждены образовательные учреждения, промышленный объект и гаражный кооператив. Жертв нет.

В городе Константиновка под удар противника попала промзона. Обошлось без жертв.

В целом на Донецком направлении за минувшие сутки оккупанты наиболее активно стреляли по Кураховской громаде.

В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке – три частных дома, в Волчанке – хозяйственные помещения, в Островском – два дома и летняя кухня. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а к утру враг применил "Грады" по Авдеевке.

На Горловском направлении в городе Соледар подтверждены жертвы среди гражданских. Один человек погиб и один ранен. Также известно, что в на территории громады в селе Парасковеевка российские удары повредили два дома.

На Лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады. Без пострадавших.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки (7 января) подразделения Сил обороны отбили атаки захватчиков в районах 16 населенных пунктов Донбасса.

– Детально о том, что происходило на разных участках фронта, можно почитать по ссылке.

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