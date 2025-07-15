Донбасская жара: десантники ловко уничтожили оккупантов вместе с техникой, сгорел склад боеприпасов. Видео

Силы обороны показали новое видео уничтожения врага на передовой. В Донецкой области воины ДШВ ВС Украины сожгли технику российских оккупантов, а также ликвидировали и ранили личный состав ВС РФ.

Видео дня

Роликом поделилась пресс-служба Десантно-штурмовых войск. Кадры были обнародованы в Telegram во вторник, 15 июля.

Операции по противодействию противнику провели бойцы 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины.

На видео видно поражение российского миномета, двух гаубиц 2С19 "Мста-С" и склада БК. Кроме этого, воины отработали по живой силе государства-агрессора, в результате чего у противника стало больше "двухсотых" и "трехсотых".

Пресс-служба пошутила: "Донбасская жара. Заробитчане из РФ получили тепловые удары и прилегли отдохнуть".

Согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны (по состоянию на 14 июля 2025-го) нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 1 036 290 захватчиков стали "грузом 200/300".

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО показали, как украинский наземный робот "Лють" из пулемета уничтожил российских военных на Сумском направлении. Событие изрядно поразило оккупантов, которые начали передавать эту историю между сослуживцами.

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