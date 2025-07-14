В ГУР показали, как наземный робот уничтожает врага из пулемета на Сумщине: перехват раскрыл панику в рядах оккупантов

Украинский наземный робот "Лють" из пулемета уничтожил российских военных на Сумском направлении. Событие изрядно поразило оккупантов, которые начали передавать эту историю между сослуживцами.

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Панику в рядах российской армии разоблачил перехват разговора двух захватчиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, публикуя видео боевой работы и аудиозапись.

В ведомстве отметили, что спецподразделения ГУР МО масштабируют использование наземных роботизированных комплексов во время боевых операций.

На эксклюзивных кадрах зафиксировано применение НРК "Лють" на фронте в Сумской области, а также радиоперехват реакции оккупантов после встречи с машиной.

Вооруженный пулеметом ПКТ робот преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов, демонстрирует стабильную связь на протяжении движения и передает "картинку" на пункт управления.

"Я за**ался опять кричать. Это роботизированная х**ня, едет по дороге и стреляет из пулемета", – доложил по рации оккупант.

Другой же захватчик товарищу с позывным "Калина" дал такое объяснение обстановке: "Это, короче, немцы отправляли этого е**ного робота по дороге и он стрелял".

В ГУР подчеркнули, что "Лють", добравшись до вражеских позиций, плотным пулеметным огнем уничтожает врага. А созданная точка огневого подавления захватчиков позволяет осуществлять маневры другим привлеченным к операции силам и средствам.

"Вооруженная и технологическая борьба за свободу Украины продолжается!" – добавили разведчики.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти 30 новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

В Сухопутных войсках ВСУ показали четыре основных типа НРК, которые уже используются в боевых условиях: "Лють", "Термит", "Гном-минер" и Ardal. Такая техника помогает защитникам на самых опасных участках фронта.

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