УкраїнськаУКР
русскийРУС

В ГУР показали, как наземный робот уничтожает врага из пулемета на Сумщине: перехват раскрыл панику в рядах оккупантов

Марина Лисничук
War
2 минуты
14,3 т.
Наземный робот уничтожает врага

Украинский наземный робот "Лють" из пулемета уничтожил российских военных на Сумском направлении. Событие изрядно поразило оккупантов, которые начали передавать эту историю между сослуживцами.

Видео дня

Панику в рядах российской армии разоблачил перехват разговора двух захватчиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, публикуя видео боевой работы и аудиозапись.

В ведомстве отметили, что спецподразделения ГУР МО масштабируют использование наземных роботизированных комплексов во время боевых операций.

На эксклюзивных кадрах зафиксировано применение НРК "Лють" на фронте в Сумской области, а также радиоперехват реакции оккупантов после встречи с машиной.

НРК Лють

Вооруженный пулеметом ПКТ робот преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов, демонстрирует стабильную связь на протяжении движения и передает "картинку" на пункт управления.

НРК Лють

"Я за**ался опять кричать. Это роботизированная х**ня, едет по дороге и стреляет из пулемета", – доложил по рации оккупант.

Другой же захватчик товарищу с позывным "Калина" дал такое объяснение обстановке: "Это, короче, немцы отправляли этого е**ного робота по дороге и он стрелял".

Перехват разговора оккупантов

В ГУР подчеркнули, что "Лють", добравшись до вражеских позиций, плотным пулеметным огнем уничтожает врага. А созданная точка огневого подавления захватчиков позволяет осуществлять маневры другим привлеченным к операции силам и средствам.

"Вооруженная и технологическая борьба за свободу Украины продолжается!" – добавили разведчики.

Сумское направление

Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти 30 новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

В Сухопутных войсках ВСУ показали четыре основных типа НРК, которые уже используются в боевых условиях: "Лють", "Термит", "Гном-минер" и Ardal. Такая техника помогает защитникам на самых опасных участках фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!