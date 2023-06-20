Донецк и Луганск нужно оставить Путину? Юсов разоблачил 'экс-подполковника' ГУР

Страна-террорист Россия значительно активизировала свои информационно-психологические операции в Украине, в частности, такие, которые должны убедить украинцев в том, что Донбасс не является частью Украины. Для этих целей в РФ использовали "экс-подполковника" Главного управления разведки Минобороны Украины Дениса Десятника, не имеющего никакого отношения к ГУР.

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Такое заявление в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. "Данное лицо не является подполковником ГУР и никогда не было офицером Главного управления разведки и не имеет никаких полномочий делать какие-либо заявления от сектора безопасности и обороны Украины в целом и от ГУР, в частности", – подчеркнул он.

Как пояснил Юсов, "враг продолжает проводить информационно-психологические операции против Украины и делает это очень активно прямым и косвенным способом".

В контексте озвученных Десятником тезисов о том, что якобы Донбасс, в частности, Донецк и Луганск являются пророссийскими и их надо оставить под оккупацией, представитель ГУР заявил, что Украина давно озвучила свою однозначную позицию по этому вопросу.

"Позиция Украины, украинского военно-политического руководства, всего сектора безопасности и обороны однозначна: в рамках международного права Украина должна восстановить свой суверенитет и вернуться к международно признанным границам образца 1991 года. Никаких других границ у нас не существует", – подчеркнул он.

Юсов добавил, что о доминировании пророссийских настроений на оккупированном Донбассе речь не может идти, поскольку даже в условиях "фактического концлагеря", в который российские оккупанты превратили этот украинский регион, есть явные доказательства того, что "Донбасс был и является украинским".

Представитель ГУР рассказал о показательном случае, произошедшем в общественном транспорте Маруиполя. "Буквально вчера (19 июня, – Ред.) в соцсетях распространился ролик, в котором два молодых человека в общественном транспорте в Мариуполе ставили на место российского оккупанта, в лицо выразили ему то, что они думают – и о захватчиках, и о том, как они "освободили" город, уничтожив его. Через несколько часов их заставили извиняться перед оккупантами, разумеется, силой".

"То количество военнопленных, в частности, бойцов с Донбасса, незаконно удерживаемых лиц, гражданских с украинского Донбасса, политзаключенных, уничтоженных людей, которые боролись за Украину, а также количество продолжающих бороться и оказывать активную или пассивную помощь силам безопасности и обороны Украины ярко свидетельствуют, что Донбасс был украинским, является украинским и обязательно официально и фактически вернется под контроль Украины, а "русский мир" погибнет", – заявил Юсов.

Он добавил, что российские паспорта, которые принудительно раздавали жителям Донбасса, не помешают их возвращению в Украину. "Насильственная паспортизация сама по себе является преступлением. Соответственно, Украина нелегитимные документы не признает", – подчеркнул представитель ГУР.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала очередного информатора российских оккупантов, который передавал информацию о перемещениях и координатах Третьей штурмовой бригады ВСУ врагу. Предатель использовал вымышленное имя и фейковый аккаунт в месседжере.