Дорога на Москву свободна, поэтому враг 'готовит наступление' на Харьков. Интервью со Свитаном

Наступление российской оккупационной армии на Харьков и Сумы невозможно по объективным причинам: у противника просто нет необходимого ресурса. Для подобной операции нужно сосредоточить на этом направлении полумиллионную группировку, что можно сделать, только перебросив силы с других, более приоритетных для Кремля направлений.

Почему в таком случае вблизи северных границ Украины происходит передислокация вражеских войск? Есть две причины. Первая – так противник пытается защитить путь на Москву, который практически никак не защищен и открыт. Вторая причина – попытка оттянуть часть украинских сил от наиболее горячих участков фронта. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– В последнее время российские оккупационные войска усилили удары по украинскому приграничью на севере и северо-востоке. Есть информация о том, что враг передислоцировал части в Курскую и Белгородскую области РФ. По оценкам Института изучения войны, речь может идти о подготовке наступления на Сумскую и Харьковскую области. По вашему мнению, насколько велика опасность похода на Сумы и Харьков?

– Если оценивать ситуацию с точки зрения конституции России, куда было внесено пять украинских областей – Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, – то украинские войска находятся на территории РФ. Они не будут начинать боевые действия в каком-то другом месте, пока не "освободят" от украинских войск эти оккупированные области.

Чтобы начать наступать на Сумы или на Харьков, им надо забросить Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас оккупированы, вывести оттуда войска, добрать еще до полумиллиона войск и развернуть их, например, в районе Харькова. Такие действия они проводить не могут и не будут. Им просто нечем.

Поэтому любые разворачивания некоторых подразделений на северных территориях нужны только для того, чтобы обезопасить это направление в сторону Москвы от наших движений сюда. Направление на Москву – это край непуганых идиотов, оно полностью свободно. До Москвы на хороших машинах можно доехать за 10 часов и никого не встретить (расстояние Харьков – Москва составляет порядка 765 километров, расстояние Сумы – Москва – около 660 километров. – Ред.). Для них это очень важно, и они начинают разворачивать два округа, Московский и Ленинградский, как раз с задачей обороны. Это первое.

Второе – разворачивание войск нужно россиянам еще и для того, чтобы связать наши войска на этом направлении, чтобы мы не смогли перебросить, например, в Донецкую и Луганскую области часть сил из Черниговской, Сумской и Харьковской областей. С этой целью они могут перебросить туда несколько подразделений и соединений в зависимости от возможностей. Но масштабных наступательных операций им просто нечем проводить и незачем, поскольку эти области еще не "присоединены" к РФ.

Если исходить из военной логики. Но у россиян с логикой тяжело. Потому ждать можно чего угодно. Просто у них нет лишних полумиллиона солдат, чтобы развернуть наступательные операции в Сумской или Харьковской областях.

– Если посмотреть на актуальную карту боевых действий, можно увидеть красную линию фронта на востоке и юго-востоке нашей страны. Тем не менее ряд экспертов считает, что окно возможностей для российской оккупационной армии закрывается, поскольку на подходе помощь от США и европейских союзников Украины. Считаете ли вы, что действительно в ближайшее время это наступление противника может захлебнуться?

– Оно не захлебнется. Военные используют другой термин. Наступление захлебывается, когда есть противодействие по некоторым направлениям из-за недостаточной подготовки и так далее. Но те наступательные действия, которые сегодня проводят россияне, – это остатки того наступления, которое было у них зимой.

Можно сказать, что зимнее наступление захлебнулось. За полгода они практически ничего не достигли, кроме Авдеевки. И то мы ее оставили, потому что нечем было стрелять.

А эти два направления наступления, которые россияне оставили сейчас, в районе Авдеевки и в районе Часова Яра, будут локальными. Там наступление будет продолжаться все лето, они будут пытаться постоянно давить.

Однако после поступления достаточного количества помощи, особенно американской, потому что она зайдет очень быстро, можно будет говорить о том, что наши войска смогут остановить продвижение. Но наступать противник однозначно будет, то есть вести боевые действия. Они не выключат механизм обстрелов. Они будут пытаться и будут разбиваться о наши редуты, о наши позиции. Мы будем удерживать их за счет артиллерии на дальних подступах.

– То есть вы считаете, что, по крайней мере в ближайшей перспективе, то же Очеретино отбить не удастся?

– Вернуть Очеретино на данный момент уже сложно. Почему? Потому что этот прорыв россияне уже расширили. У нас была примерно неделя возможностей для того, чтобы отвлечь эту головную колонну. Это возможно, но сложно.

Россияне будут все лето двигаться именно по этим направлениям, они все равно будут пытаться выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Это основная задача. Но, как только зайдет помощь, у нас появится возможность удерживать их на определенных рубежах. Они будут просто разбиваться о нашу оборону.

– Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о том, что Россия собирается использовать Запорожскую АЭС как плацдарм для наступления. По его информации, там сейчас развернута тренировочная база для операторов БПЛА. Как вы рассматриваете такую опасность?

– Россияне могут использовать ЗАЭС. Зачем? В качестве дополнительного прикрытия, связанного с невозможностью обратного удара. И Гросси в этом смысле прав.

То есть могут. Но вопрос, будут ли. И это как раз зависит от самого Гросси, от того, насколько правильно он будет вести политику. МАГАТЭ может надавить на "Росатом", у них есть механизмы давления. И если правильно надавят, то вопрос решится.

– В Воздушных силах показали фото истребителя F-16 с украинской символикой. Пока не сообщается, где именно находится этот самолет. Когда F-16 придут наконец в Украину? И каким будет эффект?

– Дело в том, что F-16 могут быть у нас в любой момент, хоть сейчас. Летчики готовы, они налетывают определенную летную программу, несколько месяцев подряд уже тренируются соло, сами, но это можно делать и с наших аэродромов. Так что это вопрос логистики и механизма прикрытия. Как только это решится, мы сразу же их увидим.

Как они могут себя показать? Все будет зависеть от их количества. Если зайдет 1-2 эскадрильи, они будут использоваться в режиме ПВО. Они будут прикрывать некоторые направления, использоваться сугубо как летающие пусковые платформы типа NASAMS. Большого эффекта от этого мы, конечно, не увидим.

Но если зайдет хотя бы одна бригада, 40-50 самолетов, и она будет развернута на одном направлении, например Херсонском, то тогда после завоевания превосходства в воздухе, после уничтожения ПВО противника на этом направлении, после мероприятий по недопущению работы российской авиации F-16 подготовят для ударов по земле. Тогда будут применяться в наступательном режиме также наши старые советские самолеты Су-24, Су-25, бомбардировщики и штурмовики. Тогда можно будет говорить об использовании F-16 в свойственной для него манере – в качестве наступательной платформы.

Самолеты F-16 – это истребители, они используются для наступательных операций. Но они должны быть в достаточном количестве.