Россия усилила удары по приграничным территориям Украины: в ISW оценили, пойдет ли враг в наступление на Сумы и Харьков

Российские войска активизировали удары по приграничным территориям Украины на северо-востоке, обстреливая в основном гражданскую инфраструктуру. Параллельно такому запугиванию населения враг передислоцировал новые элементы в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках продолжающихся усилий для возможной подготовки наступления на Сумщину и Харьковщину.

И хотя многие эксперты уверенны, что у российской армии нет достаточно сил повторить "поход" в направлении обоих облцентов, предупреждается, что она может провести отдельные атаки на границе, вынудив Украину перебросить туда подразделения с других направлений фронта. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Маневры ВС РФ на северо-восточной границе

Сообщается, что командование армией РФ передислоцировало батальон 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в Курскую область. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 5 мая заявил, что враг собрал около 50 тысяч военнослужащих в Белгородской (более 31 000), Курской (свыше 10 000) и Брянской (более 8000) областях в составе Северной группировки войск.

На этом фоне российские блогеры, имеющие заведомо предвзятое отношение к ВДВ и командующему группировкой войск "Днепр" Михаилу Теплинскому, утверждали, что в настоящее время в Курской находится 3-й батальон 104-го 76-й дивизии ВС РФ. По состоянию на февраль и март 2024 года подразделения 104-го полка действовали в Запорожской области. Поэтому аналитики предполагают, что они недавно были передислоцированы с украинского юга на границу РФ с северо-востоком Украины.

"Недавно мы обнаружили неподтвержденные сообщения о том, что российские военные перебрасывают элементы 76-й и 7-й дивизий ВДВ из Запорожской области на различные новые направления, включая восточную Украину, но не увидели визуального подтверждения того, что элементы 104-го полка действуют в Курской области", – заявили в ISW.

Цель РФ на северо-востоке Украины и хватить ли у нее сил

По некоторым данным, российские военные готовят и формируют Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа (ЛВО), которая будет действовать преимущественно на белгородско-харьковском оперативном направлении.

Машовец отметил, что войска РФ продолжают переброску вновь сформированных воинских частей 44-го армейского корпуса в состав этой группировки. По состоянию на 3 мая оккупанты перевели туда личный состав и технику 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-я армия ЛВО) и 128-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

По словам эксперта, российские военные делают вид, что разгружают войска и технику, передислоцированные в Северную группировку войск, на железнодорожных станциях в изолированных районах Курской области, а затем направляют эти силы к пунктам дислокации в Белгородской области. Так, части 30-го мотострелкового полка сначала отправили на курский вокзал, а затем – дальше под Белгород, чтобы, возможно, направиться на плацдармы вблизи Харьковской области Украины.

Также Машовец отметил, что российские силы в последнее время активизировали воздушные, беспилотные и ракетные удары по северо-восточным украинским приграничным регионам – Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Он повторил оценку ISW о том, что российская Северная группировка войск, скорее всего, не сможет провести успешную наступательную операцию по захвату Харькова. При этом предположил, что все перечисленные элементы российских так называемых десантников могут попытаться провести ограниченную наступательную операцию или трансграничные рейды на Харьковскую и Сумскую области в будущем.

"Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможной будущей операции армии РФ по захвату Харькова. Мы продолжаем считать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата города, но их наступательные операции против Харькова и Сум приведут к привлечению и закреплению украинских сил с других, более важных участков линии фронта", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, ссылаясь на данные ГУР, подтвердил, что Россия планирует действия по захвату Харькова и Сум. В частности, широкое наступление на Харьковском направлении захватчики, возможно, намерены начать уже летом этого года.

